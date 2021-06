Varianta surpriza propusa de Ioan Andone pentru natioanala U21! "Deja cunoaste, sunt cativa ani de cand e acolo"

Fostul antrenor al lui Dinamo vine cu o propunere interesanta pentru banca nationalei de tineret.

Ramasa fara selectioner dupa ce contractul lui Adrian Mutu cu FRF-ul a expirat, iar acesta a decis sa semneze cu FCU Craiova, nationala de tineret e in cautare de un nou tehnician care sa aiba rezultate la fel de bune precum cele din ultimul timp. Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo si CFR, printre altele, a propus o varianta surpriza, si anume, Nicolae Dica, despre care crede ca are tot ce ii trebuie pentru a prelua postul.

"El are experinta, a trecut pe la FCSB, a antrenat si FC Arges, deci are. Eu cred ca i-ar placea sa lucreze cu tinerii, e un tip asezat Dica. Nu stiu daca a facut bine ca a refuzat FCSB, cand ti se da o echipa de club in care muncesti zi de zi. Aici el deja cunoaste, sunt de cativa ani de zile acolo si isi continua munca. Ar fi fost pacat sa plece. E alt caz Adi Mutu.



El a stat o calificare, a stat doi ani de zile, dupa care a zis vreau in Liga 1, pentru ca Adi Mutu antrenase numai un an in Liga 1, deci alt caz. El Dica a avut de ales, a ales bine, eu cred ca a ales bine ca a ales sa ramana la nationala. Poate sa fie antrenor la U21, dar a facut bine sa isi continue proiectul. S-a axat nu pe echipele de club, ci pe selectie. Si invata ce inseamna selectia, pentru ca la nationala nu esti antrenor, ci selectioner", a spus Ioan Andone pentru Telekomsport.