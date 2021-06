"Steaua are pedigree european, ii cunosc bine!" Antrenorul Angliei a vorbit despre noaptea neagra a stelistilor! Scandal monstru inainte de Anglia - Romania: "Ne-au huiduit oamenii nostri!"

Anglia - Romania se joaca duminica seara, de la 19:00, in direct la PRO TV si pe www.sport.ro!

Garegh Southgate a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Romania despre amintirile pe care le are de la semifinala cu Steaua, din Cupa UEFA. Southgate a fost capitan la 4-2-ul din 2006, dar a iesit accidentat in prima repriza.

"Steaua avea un pedigree european important, stiam cine e Steaua. Stiu si acum ca fotbalul romanesc intinereste, stiu ca in 2019 a fost parcursul de la U21, multi dintre jucatorii care sunt acum in nationala Romaniei au fost implicati atunci. E un test foarte important pentru noi duminica seara", a spus Southgate.

Selectionerul Angliei se asteapta ca o parte a publicului sa-si huiduie propriii fotbalisti duminica seara. Fotbalistii nationalei Albionului au decis sa continue sa ingenuncheze inaintea partidelor, in semn de solidaritate cu populatia de culoare. La amicalul cu Austria, jucatorii lui Southgate au fost apostrofati din tribuna.

"Unii oameni decid sa faca anumite lucruri. Noi suntem uniti. Suntem dedicati unul altuia si echipei. Suntem hotarati sa facem pe tot parcursul turneului acest gest. Jucatorii sunt satui de subiectul asta, cred ca nu vor mai primi intrebari pe tema asta. Daca se intampla sa fie huiduiti, se intampla. Vocile lor s-au auzit, fotbalistii vor sa transmita un mesaj. Vor sa discute de fotbal si atentia sa fie pe fotbal la acest turneu final. Am avut o intalnire cu jucatorii, a fot productiva.

Am vrut sa ii reprezint cat de bine se poate, de aia am cerut sa discutam. Sunt alte lucruri pe care trebuie sa ne concentram. In acest moment, vrem ca discutia sa fie despre fotbal. Vom continua sa ingenunchem inaintea jocurilor. Unele elemente din tribuna vor continua sa huiduie. Mi se pare ciudat sa ii huidui pe jucatorii nationalei tale", a comentat Southgate.

Selectionerul englez e sigur ca "nationala Romaniei va pune tot felul de probleme" pe Riverside: "E o echipa cu multi fotbalisti care au tehnica individuala foarte buna. Am vrut diversitate printre adversarii pe care i-am avut pentru Euro. Austria joaca foarte bine intre linii si are fotbalisti foarte buni, de asemenea".

