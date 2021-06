Nita si atat! Mirel, putem sa-l incercam si in atac?! Inca un meci mare pentru portarul Romaniei! AICI sunt fazele de la Anglia 1-0 Romania

Romania a rezistat o repriza, a ratat si cateva ocazii importante, dar pleaca trista de pe Riverside! Anglia s-a impus cu 1-0!

ANGLIA 1-0 ROMANIA

min 90+4: E gata! Romania pierde dupa 51 de ani in fata Angliei. 1-0 la Middlesbrough, dupa golul lui Grealish din penalty.



min 86: Anglia trece inca o data pe langa 2-0, cu o reluare alaturi a lui Watkins, dupa o deviere a lui Godfrey.

min 83: Bellingham trimite cu capul de langa bara din dreapta, Chiriches salveaza cu o interventie minunata!



min 81: Interventie uluitoare a lui Nita, dupa o minge trimisa cu capul de Calvert-Lewin din careu!



min 77: Aparaaa Nitaaa! Lansare in careu pentru Calvert-Lewin, Chiriches intra in el si face penalty! Bate Jordan Henderson, capitanul lui Liverpool, dar ne salveaza Nita!!! Extraordinara interventie pentru portarul Romaniei!



min 75: Ocazie uluitoare pentru Romania! Rateaza mai intai Cicaldau, apoi Ivan, din pozitie excelenta, scoate o interventie incredibila din partea lui Johnstone!



min 67: GOL ANGLIA! La un minut dupa ce a intrat in teren, Capusa a facut penalty pentru o intrare la Grealish. Rashford a batut penalty-ul si a inscris fara emotii.



min 54: Patrundere in careu a lui Cicaldau, mijlocasul trage din unghi, doar in stalpul de sustinere a plasei.

min 53: Sut frumos trimis de Sorescu de la marginea careului, mingea se duce alaturi.

min 49: Faza frumoasa a Romaniei, finalizata insa modest, cu un sut trimis in blocaj de Razvan Marin.

min 47: Nita prinde o minge trimisa in fata portii din lovitura libera de Ward-Prowse. Calvert-Lewin a incercat sa reia decisiv din cativa metri.

min 46: A inceput repriza secunda.

min 45+2: Final de repriza. 0-0 la pauza intre Anglia si Romania!



min 43: Nuuuu! Ce aproape a fost nationala Romaniei sa deschida scorul! Faza superba facuta de Ivan si de Sorescu in jumatatea adversa, dinamovistul incheie cu sut din careu, Johnstone scoate! Recupereaza Marin in afara careului, ii paseaza lui Stanciu, a carui reluare trece peste!

min 38: Grealish ii trimite lui Sancho la marginea careului, mijlocasul de la Dortmund trimite la coltul lung, de la 15 metri, mingea izbeste inca o data transversala! Ramane 0-0!

min 31: Cap Calvert-Lewin dupa o minge trimisa din lovitura libera de Ward-Prowse, mingea il depaseste pe Nita, dar se duce in tranversala!

min 29: Sut Paun din afara careului, Johnstone scoate fara mari probleme.

min 16: Centrare de pe partea dreapta, Ivan deviaza cu capul in fata portii, putea fi o sansa importanta pentru Romania.

min 13: Panica in careul Romaniei la un corner, mingea e pana la urma pentru noi dupa un fault asupra lui Chiriches.

min 11: Sut Sancho de la 15 metri, mingea se duce peste.

min 10: Ocazie uriasa pentru Romania! Centrare Camora in mijlocul careului, Marin e singur in centrul careului, dar trimite slab, fara nicio problema pentru Johnstone. Incredibila sansa pentru Romania!

min 1: A inceput meciul!

_____________________________________________________________________________________

18:20 Englezii vor sa ne bata ca sa-si corecteze putin statistica in fata noastra. :)



18:00 Jucatorii Romaniei au iesit la inspectia de gazon dinaintea partidei.



17:30 Echipele de start



Anglia: Johnstone - Godfrey, White, Mings, Shaw - Grealish, Philips, Ward-Prowse - Rashford, Calvert-Lewin, Sancho

Rezerve: Pickford, Ransdale, Henderson, Trippier, Coady, Jordan Henderson, Lingard, Watkins, Bellingham, Kane, Rice

Romania: Nita - Sorescu, Nedelcearu, Chiriches, Camora - Stanciu, Marin, Cicaldau - Ivan, Alibec, Paun

Rezerve: Vlad, Iacob, Capusa, Ganea, Rus, Maxim, Morutan, Hagi, Budescu, Olaru, Baluta



15:30 Noi detalii despre amicalul cu Anglia! In timpul partidei va putea fi folosita Goal Line Technology, insa nu va fi utilizata asistenta VAR. Pot fi facute 6 schimbari, dar in maximum trei opriri ale meciului, exceptand pauza.

14:45 S-au stabilit culorile echipamentelor in care vor evolua cele doua nationale! 'Tricolorii' joaca in echipamentul alb impotriva Angliei.

13:30 Bukayo Saka va rata amicalul cu Romania, dupa ce s-a accidentat la coapsa, anunta The Athletic. Inca nu exista informatii daca va rata Campionatul European, insa nu va fi in lot pentru meciul amical.

12:40 Ultimul antrenament al 'tricolorilor' inainte de amicalul cu Anglia.

Nationala Romaniei se pregateste pentru al doilea amical al verii, dupa ce a pierdut cu Georgia, pe teren propriu, 1-2. Singurul gol al 'tricolorilor' a fost inscris de Andrei Ivan, care a intrat pe teren din postura de rezerva. Razvan Marin a ratat si un penalty.

Mirel Radoi nu poate conta pe Florin Tanase pentru acest meci, dupa ce golgheterul din Liga 1 a fost eliminat in minutul 42. Totodata, Andrei Burca s-a accidentat la primele antrenamente ale nationalei si a fost inlocuit cu Iulian Cristea, care a fost si el scos din lot pentru meciul cu Anglia, dupa ce s-a accidentat fix inainte de meciul cu Georgia.

De cealalta parte, Anglia va trata meciul cu nationala Romaniei drept unul de pregatire pentru Campionatul European, acolo unde face parte din grupa D, alaturi de Croatia, Scotia si Cehia.

Nationala lui Radoi vine dupa trei infrangeri consecutive, doua dintre ele in preliminariile Mondialului din 2022. De cealalta parte, Anglia nu a mai pierdut din noiembrie 2020, de la meciul cu Belgia din Nations League. Nationala lui Southgate vine dupa cinci victorii consecutive, ultima in amicalul cu Austria.

In lotul englezilor, se afla patru dintre jucatorii cu care 'tricolorii mici' s-au confruntat la EURO 2019, in victoria Romaniei U21 cu 4-2. Henderson, Mount, Calvert Lewin si Foden sunt cei patru fotbalisti, in timp ce la nationala lui Radoi se afla Nedelcearu, Cicaldau, Hagi, Andrei Ivan, Rus si Olaru, aflati si ei in lot atunci.