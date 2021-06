Sancho si Foden au distrus Romania! Nationala, calcata in picioare de pustii care costa azi sute de milioane de euro. VIDEO

In 2016, nationala U17 a Romaniei a pierdut pe teren propriu in fata Angliei la Turul de Elita.

Englezii s-au impus cu 3-0. Superstarul lui City, Phil Foden, a marcat in minutul 1, apoi a dublat avansul in minutul 13, din lovitura libera. In partea a doua a jocului, Sancho a inchis tabela, din penalty, dupa ce romanul Politic ratase de la 11 metri.



In partida disputata la Buftea acum 5 ani, pentru Romania au jucat Screciu, Politic sau Sefer. La englezi se disting numele vedetelor de astazi Foden, Sancho, Hudson-Odoi, McEachran sau Smith-Rowe.

Romania intalneste duminica Anglia la Middlesbrough, in cel mai tare amical al anului pentru nationala lui Radoi. Meciul incepe la 19:00 si e live la PRO TV si pe www.sport.ro.