Valentin Mihăilă și-a exprimat dezamăgirea la finalul partidei Bosnia - România 3-1. Mihăilă și-a asumat vina pentru primul gol încasat de tricolori.

Valentin Mihăilă, la pământ după Bosnia - România 3-1

Extrema stânga a naționalei a reclamat și decizia lui Michael Oliver de a nu-i acorda cartonaș roșu lui Tabakovic, la faultul comis asupra lui Marius Marin în minutul 55.

El a admis, de asemenea, că tricolorii au pierdut meciul pe mâna lor, deoarece nu au reușit să profite de ocaziile pe care le-au avut în prima repriză.

„Sunt dezamăgit, pentru că am făcut o repriză foarte bună. Îmi pare rău că nu am închis jocul în prima repriză la câte ocazii am avut.

În a doua repriză am intrat în jocul lor pe minge lungă. Îmi asum greșeala de la primul gol. Am simțit o durere la aductori. Puteam să dau mingea afară. Îmi asum greșeala.



Puteam să beneficiem și noi de un roșu. Lui Marius Marin îi curge și acum sânge de la ureche în vestiar. Ei în prima repriză nu au contat. Trebuia să fim mai concentrați.

Concluzia amară a lui Valentin Mihăilă: „Pot să spun că ne-am bătut singuri”

Îmi pare rău că nu joc nici la club. Dau tot ce am mai bun. Eu vreau să înscriu. Portarul a deviat mingea, dar nu s-a dat nici corner (n.r.- la prima ocazie a meciului).

Pot să spun că ne-am bătut singuri. Din ce am înțeles, arbitrul i-a spus lui Ianis că îi pare rău că nu a dat galben, dar nu era de roșu. Acum ne pare rău, normal că ne gândim la baraj.

Și eu am luat roșu cu meciul cu Israel, după ce am intrat de pe bancă. Normal că a fost meciul mai greu, dar nu e vina doar a lui pentru înfrângere”, a declarat Valentin Mihăilă, la finalul partidei, la Digi Sport.

România a pierdut lupta pentru locul 2 în grupa H

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare.

Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

În clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

