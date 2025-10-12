GALERIE FOTO MIHĂILĂĂĂ! Winger-ul tricolorilor a zguduit bara în România - Austria!

MIHĂILĂĂĂ! Winger-ul tricolorilor a zguduit bara în România - Austria!
România joacă pe Arena Națională împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

valentin mihailaRomaniaAustria
Moment uriaș pentru România în minutul 60 al duelului cu Austria! Valentin Mihăilă a fost găsit excelent la marginea careului, a preluat și a trimis din prima, din cădere, o torpilă care l-a surprins pe portarul Schlager.

Execuția sa spectaculoasă a lovit însă bara din stânga porții, spre disperarea fanilor de pe Arena Națională. VEZI FOTO

MIHĂILĂĂĂ! Winger-ul „tricolorilor” a zguduit bara în România - Austria!

România joacă pe teren propriu împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida este în desfășurare și poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro și în aplicația Sport.ro.

România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa pentru locul 2, care duce la barajul pentru Mondial. „Tricolorii” vor încheia campania cu două partide decisive: Bosnia – România (15 noiembrie) și România – San Marino (18 noiembrie).

