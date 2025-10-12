Moment uriaș pentru România în minutul 60 al duelului cu Austria! Valentin Mihăilă a fost găsit excelent la marginea careului, a preluat și a trimis din prima, din cădere, o torpilă care l-a surprins pe portarul Schlager.
Execuția sa spectaculoasă a lovit însă bara din stânga porții, spre disperarea fanilor de pe Arena Națională. VEZI FOTO
MIHĂILĂĂĂ! Winger-ul „tricolorilor” a zguduit bara în România - Austria!
România joacă pe teren propriu împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Partida este în desfășurare și poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro și în aplicația Sport.ro.
România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa pentru locul 2, care duce la barajul pentru Mondial. „Tricolorii” vor încheia campania cu două partide decisive: Bosnia – România (15 noiembrie) și România – San Marino (18 noiembrie).