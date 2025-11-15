În minutul 17, Valentin Mihăilă a făcut o acțiune excelentă pe banda stângă, a trimis o centrare perfectă în fața porții, iar Daniel Bîrligea a împins mingea în plasă și a deschis scorul. A fost primul gol marcat de Bîrligea în deplasare pentru naționala României.



I s-a mai întâmplat doar o dată în cariera



Pentru Mihăilă, pasa decisivă de la Zenica reprezintă o bornă importantă. Este al treilea assist dat la echipa națională și doar al doilea oferit în deplasare în întreaga sa carieră la naționala de seniori. Precedenta reușită de acest tip a venit în 12 octombrie 2024, tot în deplasare, într-un meci cu Cipru din Liga Națiunilor, competiție a cărei grupă România a câștigat-o.



La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-0 pentru România, iar partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

