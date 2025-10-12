Mihăilă, aproape de un EUROGOL în România - Austria!

Fundașii austrieci nu au reușit să intervină, iar fostul jucător al Parmei și-a ridicat mingea și a încercat o „semi-foarfecă” superbă din întoarcere. Execuția spectaculoasă a trecut milimetric pe lângă poarta lui Schlager.

Partida este în desfășurare , iar în minutul 8 „tricolorii” au fost foarte aproape să deschidă scorul. În urma unui contraatac rapid, Dennis Man a pasat perfect în careu pentru Valentin Mihăilă.

Atmosferă de vis pe Arena Națională! Cum arată tribunele la România - Austria + scenografia pregătită de ”Zidul Galben”

România - Austria 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Tricolorii au trecut pe lângă deschiderea scorului

Meciul este decisiv pentru România, care ocupă locul 4 în Grupa H, cu 7 puncte, la cinci în spatele Bosniei și la opt de Austria, lider cu punctaj maxim.

În tur, echipa lui Mircea Lucescu a pierdut la Viena cu 2-1, prin golurile lui Gregoritsch și Sabitzer, în timp ce Florin Tănase a înscris din penalty în prelungiri.

Partida este în desfășurare și poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro și în aplicația Sport.ro. România are nevoie de o victorie pentru a mai spera la locul 2, care duce la barajul pentru Campionatul Mondial.

„Tricolorii” vor încheia campania cu două meciuri cruciale: împotriva Bosniei, pe 15 noiembrie, și cu San Marino, pe 18 noiembrie.

