„Tricolorii” au lovit bara prin Valentin Mihăilă în minutul 60, iar Virgil Ghiță a adus victoria cu o lovitură de cap în minutul 90+6.

După fluierul final, Valentin Mihăilă, unul dintre cei mai buni jucători ai României, a vorbit despre momentul în care Mircea Lucescu l-a tras deoparte în timpul meciului.

Mircea Lucescu l-a tras deoparte pe Valentin Mihăilă în meciul cu Austria



„Am demonstrat că putem face diferența în orice moment. Putem pune în dificultate orice echipă.

Sunt meciuri cu miză, meciuri cu adversari puternici care te încarcă. Astăzi s-a văzut că până în ultimul minut am lăsat totul pe teren și sunt foarte bucuros pentru această victorie.

M-a surprins și pe mine că am stat 90 de minute. Am vorbit în vestiar despre asta. Ne-a spus înainte de meci: „Bă, băieți! Avem cinci schimbări pe bancă, sunt jucători care pot intra și pot decide meciurile.” Astăzi m-a întrebat în minutul 75 dacă mai pot, am spus că da și sunt bucuros pentru asta, că îmi lipseau aceste minute.

Nu vreau să mă gândesc acolo, cu siguranță cu toții o facem. Vreau să fiu apt pentru echipa de club, apoi pentru echipa națională, fiindcă vom avea două meciuri cruciale”, a spus Valentin Mihăilă la finalul partidei la digisport.

Clasamentul actualizat din Grupa H: