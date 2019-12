ULTIMA ORA | Strainul dorit de Radoi se pregateste de nationala! Depune actele pentru cetatenie! Are o singura problema: "A zis ca e prea lung imnul."

Mirel Radoi a spus ca il urmareste pe Cardoso si nu exclude posibilitatea sa il cheme la nationala daca va deveni eligibil.

Mirel Radoi declara ca ii are in vizor pe Dumitru Cardoso si pe Bilel Omrani, doi atacanti pe care i-ar dori la echipa nationala.

Cardoso va depune actele pentru cetatenie si va deveni eligibil pentru echipa nationala. Informatia a fost confirmata atat de jucator, cat si de tatal acestuia, care a purtat o discutie cu presedintele Gaz Metanului.

"Cardoso mai are un an jumate contract. Am vorbit cu tatal lui la telefon, care e un om de valoare si pe aceasta cale ii doresc sanatate. Face zilnic o injectie care costa 1000 de euro.

Am copia lui Cardoso aici sa il facem roman. Eu i-am propus tatalui sau sa stea linistit aici ca are toate conditiile de performanta, dar il lor sa se faca roman ca are posibilitatea sa se lanseze inca o data in lumea fotbalului prin nationala Romaniei. Si tatal lui mi-a spus daca pot sa ii promit asta. Nu eu ii promit, legile Romaniei iti permit, dar trebuie sa faci o cerere. Mi-a trimis pe whatsup copii si vine in tara de sarbatori acum. Mai trebuie sa facem un dosar, tata, mama, bunic.

Problema lui Cardoso acum si nu e gluma, a zis ca e prea lung imnul. A zis ca e prea lung si i-am zis <Bai, lung nelung tu invata-l>. Nu e mare lucru ca e un baiat foarte respectuos si are o familie minunata. Are un copilas care are 6 luni, si-a adus sotia la Medias", a spus Ioan Marginean la PRO X.