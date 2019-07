EXCLUSIV | "Mitica" Cardoso va juca pentru prima data in Liga 1! Cu ce echipa s-a inteles fotbalistul cu tata roman, mama din Brazilia si cetatenie suedeza

Nicolao Manuel Dumitru Cardoso (27 de ani) va juca in Liga 1.

Atacantul Nicolao Dumitru Cardoso, cunoscut de microbistii din Romania si dupa porecla "Mitica" Cardoso, capatata atunci cand a venit cu Napoli sa joace imptoriva FCSB-ului in cupele europene, va evolua in Liga 1. Cardoso este cetatean suedez, dar a evoluat de-a lungul carierei in Italia, Anglia si Spania. El are tata roman si mama din Brazilia!

Mitica Cardoso va juca la Gaz Metan

Sursele www.sport.ro noteaza ca Nicolao Dumitru Cardoso va juca la Gaz Metan Medias. Fotbalistul de 27 de ani a batut palma cu echipa de pe Tarnava Mare, antrenata de Edi Iordanescu.

Cardoso a crescut la Empoli si a mai jucat la Napoli, Ternana, Cittadella, Reggina, Veria, Latina, Nottingham Forest, Alcorcon, Gimnastic si Livorno. El are 19 selectii si 3 goluri la nationalele U19 si U20 ale Italiei, intre 2009 si 2011.

In ultimul sezon, "Mitica" Cardoso a jucat la Livorno, locul 14 in Serie B.