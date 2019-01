BOMBA! Mitica Cardoso, in Liga 1! Cu cine este aproape sa semneze fostul jucator al lui Napoli

Mitica Cardoso e aproape de Voluntari.

Nicolao Dumitru, care a jucat si la echipa italiana Napoli, ar putea semna cu FC Voluntari, lanterna rosie din Liga I, scrie site-ul tuttomercatoweb.com.

Potrivit surselor www.sport.ro, atacantul va ateriza sambata in Romania pentru a semna contractul cu Voluntari.



Legitimat acum la Gimnastic Tarragona, ultima clasata in divizia a doua spaniola, Nicolao Dumitru negociaza cu FC Voluntari, echipa antrenata de italianul Cristiano Bergodi. Atacantul de 27 de ani are contract pana in iunie 2020 cu Gimnastic, dupa ce a mai evoluat in Spania la o divizionara secunda, Alcorcon.

Fotbalistul cu tata roman si mama braziliana, nascut in Suedia, a avut doar noua aparitii in Serie A pentru Napoli, in sezonul 2010-2011, in care a jucat si impotriva Stelei Bucuresti in Europa League. De-a lungul anilor, Napoli l-a imprumutat pe Nicolao Dumitru, care are atat cetatenie italiana, cat si romana, la o serie de echipe mici din Italia (Empoli, Ternana, Cittadella, Reggina, Latina Calcio) sau Grecia (Veria).

Ultima echipa la care l-a imprumutat Napoli a fost divizionara secunda engleza Nottingham Forest. Dupa ce i-a expirat contractul cu Napoli, el si-a incercat sansa la cele doua echipe spaniole mentionate mai sus.

Atacantul a bifat doar trei meciuri de campionat in acest sezon pentru Gimnastic.