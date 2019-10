"Il vad mereu la TV, vorbeste non-stop despre fotbal!" Reactia lui Mitica Cardoso atunci cand a aflat ca Becali il vrea la FCSB! Ce spune despre un transfer

E nascut in Suedia din tata roman si mama brazilianca, dar este cetatean italian. Dumitru "Mitica" Cardoso este una dintre cele mai exotice prezente din Liga 1. Fotbalistul a generat numeroase discutii despre o posibila naturalizare.

Dumitru Cardoso s-a transferat pentru prima data in Romania in vara acestui an. El a fost achizitionat de Gaz Metan Medias, echipa antrenata de Edi Iordanescu, si a reusit sa marcheze 3 goluri in 8 aparitii in Liga 1. Fost jucator la Empoli, Napoli, Ternana, Cittadella, Reggina, Veria, Latina, Nottingham Forest, Alcorcon si Livorno, el este acum pe radarul FCSB-ului. Gigi Becali l-a remarcat si a dezvaluit la PRO X ca e interesat de transfer.

Mitica Cardoso spune ca e la curent cu ce se intampla la FCSB, stie cine e Gigi Becali si se uita mereu la interventiile acestuia de la TV.

Atacantul de 27 de ani a vorbit pentru publicatia Fanatik.

"M-a convins sa vin la Medias ambitia lui Edi Iordanescu, m-a convins clubul, presedintele m-a dorit si el mult. Am vorbit cu jucatori care au lucrat inainte cu Mister si mi-au spus cum e el ca antrenor si ca om. Am considerat ca e momentul potrivit sa joc in Liga 1.



Eu nu am trait in Romania, dar cand eram mic am stat in Suedia cu bunicii din partea tatalui si vorbeam numai in romana. Cu tata vorbeam in italiana, cu mama in portugheza, iar la scoala in suedeza", a spus Cardoso.

Mitica Cardoso, despre Becali si FCSB

"Stiu de cand am jucat cu Napoli impotriva Stelei cine este Gigi Becali. Tatal meu mi-a spus despre el. Mi-a spus ca e un om puternic, care apare des la televizor si vorbeste non-stop despre fotbal si despre echipa lui, Steaua. Iar de cand sunt in Romania l-am urmarit si eu pe Gigi Becali la TV.

Tatal meu imi spunea cand eram mic despre Dinamo, Dinamo. dar pentru mine fotbalul romanesc nu a fost o atractie mare pe vremea cand eram la Empoli. Eu tineam cu Inter si ulterior am devenit atasat de Napoli.



(...)

Victoria cu 4-0 in fata Stelei a fost de departe cel mai tare meci pe care l-am jucat in Romania. A fost si tata pe stadion, mi-a tinut noroc. A stat vreo doua-trei saptamani la Medias. Acum, Steaua nu mai este echipa pe care am batut-o clar. Incet-incet incepe sa isi recupereze jucatorii si sa urce in clasament. Am vazut meciurile lor cu Viitorul, cu Craiova si m-am convins ca sunt puternici.



E prea devreme sa vorbim despre un transfer. Eu trebuie sa muncesc si sa-mi fac jocul cat mai bine, sa am continuitate. Acestea sunt obiectivele mele. Am venit la Medias sa joc, nu m-am uitat la bani. Am avut bafta ca am avut contracte mai mare cand eram mai tanar", a spus el.

Mitica Cardoso, despre visul de a juca la nationala Romaniei

Cardoso a spus ca isi doreste sa joace pentru Romania.

"Nu am cetatenia, dar asa cum vorbeste lumea ca as putea fi chemat la nationala, mai devreme sau mai tarziu, atunci ar putea fi o posibilitate sa o obtin. Ar fi ceva foarte frumos pentru mine si pentru familia mea daca s-ar concretiza acest lucru. Eu voi face tot ce depinde de mine pentru a-l convinge pe selectioner.

Stiu ca s-a vorbit si in trecut, eram disponibil si atunci, sunt disponibil si acum", a mai spus el.