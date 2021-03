Surpriza URIASA! Unde va juca Hamsik, legenda lui Napoli, dupa ce a fugit din China! Nimeni nu se astepta la asta

Informatia a fost oferita de reputatul jurnalist italian specializat pe piata transferurilor Fabrizio Romano. El a dezvaluit si ca fostul capitan al lui Napoli va semne din postura de jucator liber de contract cu IFK Goteborg.

Potrivit lui Romano, Hamsik va ajunge luni in Suedia si va semna contractul cu noua echipa.

After Rafa Benitez, also Marek Hamsik leaves Dalian Yifang and Chinese football. Hamsik is joining Göteborg as a free agent, he’ll be in Sweden on Monday and he’s gonna sign a contract until the end of the season. ???????????????? #transfers