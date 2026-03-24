Într-o analiză publicată în paginile cotidianului Sabah, jurnalistul turc atrage atenția asupra detaliilor care pot face diferența în confruntarea din semifinala pentru Campionatul Mondial. Tuzemen a scos în evidență capacitatea selecționerului român de a anihila jocul adversarilor, amintind de planurile sale din cupele europene.

„Are întotdeauna un plan special”

Jurnalistul și-a argumentat poziția oferind detalii din culisele a două meciuri de referință disputate pe banca tehnică a celor de la Galatasaray la începutul anilor 2000.

„Lucescu este un adevărat profesor de tactică. Înaintea meciurilor, le face jucătorilor săi analize perfecte ale adversarului. Le explică pe rând caracteristicile jucătorilor adverși. Are întotdeauna un plan special de a câștiga, în funcție de adversar. Îl voi explica pe Lucescu prin două exemple. Pe 26 septembrie 2001, Galatasaray trebuia să o învingă pe Nantes pentru a continua în Europa. Asta pentru că remizase 0-0 acasă în primul meci. Din nou, Lucescu a făcut o afirmație interesantă înainte de meci și a spus: «Astăzi îl voi folosi pe Sergen Yalcin ca jucător de impact. Noi vom câștiga meciul și Sergen va marca golul». S-a întâmplat exact așa cum a spus. Galatasaray a câștigat meciul cu 1-0 și golul a fost marcat de Sergen, care a intrat în joc în minutul 56”, a scris analistul turc în materialul său.

Turcii, invitați să nu se bucure prematur

Totodată, presa de la Istanbul a readus în prim-plan o tactică defensivă impecabilă aplicată în fața unei echipe pline de vedete.

„Pe 20 februarie 2002, pe Anfield Road, împotriva lui Liverpool, în acea echipă engleză jucau vedete precum Steven Gerrard, Heskey, Michael Owen, Riise. Înainte de meci, Lucescu, cu care ne-am întâlnit la hotelul unde era cazată Galatasaray, mi-a spus următoarele: «Vom juca la 0-0. Singurul atacant, Umit Karan, va crea disconfort prin alergări în diagonală, vom juca un fotbal compact, vom lăsa mingea adversarului. Cea mai mare armă a noastră va fi portarul de linie Mondragon, unul dintre puținii portari de acest gen din lume». Ce a spus Lucescu s-a adeverit, Umit Karan a dezechilibrat apărarea lui Liverpool cu alergările sale în diagonală, Mondragon a făcut minuni în poartă cu paradele sale, iar Galatasaray a terminat meciul 0-0.

Pe scurt, calitatea lotului României este poate mult în urma echipei noastre. Totuși, în cele două exemple pe care le-am dat de la Galatasaray, el a avut succes cu loturi în care jucătorii împrumutați erau prezenți din belșug, însă tacticile au fost clare. Meciul cu România nu este câștigat dinainte. Montella va juca împotriva lui Lucescu, care este un adevărat profesor de tactică. Cine va aplica corect tactica pe teren, acela va obține victoria”, a adăugat Tuzemen.