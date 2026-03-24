După dezastrul suferit de Celta Vigo împotriva celor de la Deportivo Alaves, atunci când echipa goalkeeper-ului român a condus cu 3-0, dar a pierdut cu 3-4, Ionuț Radu a părăsit terenul ajuta de cei din staff-ul echipei, deoarece a suferit o accidentare musculară la gambă.

Mircea Lucescu merge cu patru portari la baraj

Imediat după meci, Celta Vigo a confirmat accidentarea portarului român, iar Mircea Lucescu a acționat în consecință convocându-l la națională pe Laurențiu Popescu, al doilea portar chemat de urgență după Cătălin Căbuz. Totuși, în urma investigațiilor, s-a constatat că accidentarea lui Radu nu este atât de gravă și că portarul va putea merge la baraj.

Se pare că Mircea Lucescu a decis ca, în cazul în care se va hotărî să se bazeze în continuare pe Ionuț Radu în poartă, chiar și după sperietura trasă la meciul pierdut de Celta Vigo cu Deportivo Alaves, atunci nici Laurențiu Popescu, nici Cătălin Căbuz nu vor părăsi cantonamentul naționalei.

Toți cei patru portari vor rămâne în lotul echipei naționale, însă cel mai probabil în poarta României se va afla Ionuț Radu.

Dani Coman a dezvăluit detalii din vestiarul naționalei direct de la Cătălin Căbuz: ”Din ce am vorbit eu cu Căbuz, dacă Radu va fi OK vor merge toți patru la Istanbul. Mircea Lucescu nu va renunța la niciun portar”, a spus președintele de la FC Argeș pentru Fanatik.