Naționala lui Mircea Lucescu merge la Istanbul pentru semifinala play-off-ului de calificare, programată pe 26 martie. Mijlocașul Yunus Akgun a prefațat duelul cu tricolorii, afișând o încredere uriașă în forțele proprii și o atitudine superioară față de adversari.

„Noi toți visăm la Mondial. Avem forță și calitate să ne calificăm, merităm să fim acolo. Vom juca la maximum în baraj. Ar fi o rușine să nu ne calificăm. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, aș fi foarte dezamăgit. Dar nu mă gândesc la asta. Suntem o echipă foarte tânără și totuși avem experiență, în ciuda tinereții, sunt jucători care evoluează la cluburi mari. Avem o echipă grozavă, o familie grozavă. Am demonstrat la EURO ce putem face!”, a transmis Yunus Akgun, citat de turcii de la Fanatik.

Amintirea dureroasă de la ultimul turneu final

Mijlocașul legitimat la Galatasaray, evaluat la 18 milioane de euro, și-a amintit de parcursul de la Campionatul European, unde selecționata semilunei s-a oprit în sferturile de finală după 1-2 cu Țările de Jos.

„Înfrângerea cu Olanda a fost poate cea mai mare dezamăgire a vieții. Devastator. Când joci bine și ești învins, e și mai dureros. Meritam să câștigăm contra olandezilor. Voiam să jucăm finala”, a adăugat fotbalistul în vârstă de 25 de ani.

Duelul dintre Turcia și România va avea loc pe arena Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00. În caz de victorie, tricolorii vor juca finala barajului în deplasare, pe 31 martie, de la ora 21:45, contra Slovaciei sau statului Kosovo.