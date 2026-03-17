Naţionala României a ratat calificarea la Campionatul European de baschet feminin - EuroBasket 2027, după ce a fost învinsă de echipa Slovaciei, cu scorul de 79-55 (23-12, 15-14, 18-18, 23-11), marţi seara, la Bratislava, în ultimul său meci din Grupa C a preliminariilor.

Gazdele au început şi încheiat în forţă, dar tricolorele au avut două sferturi bune în care au jucat de la egal la egal cu Slovacia.

Slovacia spulberă speranțele României

Bianca Fota a reuşit 13 puncte, Ştefania Cătinean a contribuit cu 11 puncte şi 3 pase decisive, iar Ana Vîrjoghe a adăugat 6 p, 16 rec.

Ivana Jakubcova, cu 22 puncte, 9 recuperări, şi Nikola Dudasova, 26 p, 6 rec, 8 pd, au fost cele mai bune de la gazde. Alexandra Buknova a contribuit cu 10 p.

În celălalt meci al grupei, Polonia a surclasat formaţia Ciprului cu 90-48.

Polonia a câştigat grupa, cu 12 puncte, urmată de Slovacia, 10 puncte, România, 8 puncte, Cipru, 6 puncte.

În turul secund al preliminariilor se califică primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune trei formaţii de pe locul al treilea, în total 17 echipe.