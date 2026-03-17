Mijlocașul ofensiv în vârstă de 37 de ani negociază în această perioadă cu CSO Băicoi, formație care evoluează în Liga 3.

Ultima dată legitimat la CS Tunari, Budescu și-a reziliat contractul în noiembrie 2025, după o perioadă scurtă petrecută la clubul ilfovean. În cele două luni petrecute la Tunari, acesta a bifat șapte meciuri și a marcat un gol.

Budescu negociază cu CSO Băicoi „Sper să îl conving”

Conducerea clubului din Prahova confirmă că discuțiile sunt avansate. Managerul echipei, Toni Ioniță, speră să îl convingă pe fostul internațional să accepte provocarea.

„Am vorbit mult în ultimul timp. Voi mai avea o discuție cu Budescu chiar astăzi. Sper să îl conving să ni se alăture”, a declarat oficialul pentru Telegrama.

CSO Băicoi ocupă în prezent locul șase în seria a patra din Liga 3, cu 25 de puncte după 20 de etape. Prahovenii sunt la doar două puncte de poziția a patra, ultima care asigură calificarea în play-off.

De-a lungul carierei, Budescu a evoluat pentru cluburi importante din România, precum Astra Giurgiu, FCSB, Petrolul Ploiești și Farul Constanța. În străinătate, mijlocașul a jucat în Arabia Saudită, la Al-Shabab și Damac FC.