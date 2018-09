Stanciu, cu degetele la urechi dupa golul din Serbia! Ce explicatie are pentru gestul sau

Nicusor Stanciu a marcat din penalty golul de 1-1 la Belgrad.

Imediat dupa ce a reusit sa-l bata pe portarul sarb, Stanciu a mers la marginea terenului si a facut un semn in fata camerelor. Stanciu a dus degetele catre urechi, apoi a continuat sa se bucure alaturi de colegii sai.

Dupa joc, Stanciu si-a explicat gestul: "Nu sunt suparat pe nimeni. Ce am facut eu la gol n-a fost exagerat. M-am adresat unor suporteri si unor oameni din fotbal care asteapta mai mult de la noi. S-a vorbit foarte urat despre nationala in ultimele zile dupa meciul cu Muntenegru. Acum nu trebuie sa trecem in extrema cealalta. Nu trebuie sa spunem ca vom termina pe primul loc, dar astazi am facut un joc bun."

Romania revine in Nations League pe 11 octombrie, la Vilnius, contra Lituaniei. Peste 3 zile, pe 14 octombrie, se joaca Romania - Serbia pe National Arena. Ambele meciuri sunt in direct la PRO TV.