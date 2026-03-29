Aurel Țicleanu, fost internațional și actual vicepreședinte al Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a avut un mesaj direct pentru Ștefan Baiaram.

Oficialul consideră că atacantul de 23 de ani a scăzut mult în evoluții în a doua parte a sezonului, după ce în startul campionatului a fost unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga României.

Aurel Țicleanu: „Să termine cu prostiile!”

Țicleanu spune că problemele din afara terenului l-au afectat pe Baiaram și l-au îndepărtat de forma arătată la începutul sezonului.

„Aș avea un amendament la Ștefan Baiaram, apropo de atitudine și mentalitate. La începutul sezonului a fost cel mai bun jucător al campionatului, cu toții am spus asta. La un moment dat a dispărut. Au apărut probleme cu un antrenor, cu alt antrenor, cu conducătorii, cu galeria.

Dom'ne, să termine cu prostiile! Să redevină jucătorul de la începutul sezonului! Are o vârstă la care poate face ceva și a dovedit că poate ajunge sus”, a spus Țicleanu la Prima Sport.

În actuala stagiune, Ștefan Baiaram a marcat 12 goluri și a oferit lase pase decisive pentru Universitatea Craiova, însă majoritatea reușitelor au venit în prima parte a sezonului. În 2026, atacantul a înscris doar de două ori.

Fotbalistul are și trei selecții pentru România, debutând în amicalul cu Moldova din octombrie 2025. Ulterior, a marcat în victoria cu San Marino, scor 7-1.

Baiaram a intrat și în barajul pierdut de România cu Turcia, scor 0-1, și ar putea primi mai multe minute în amicalul cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45.