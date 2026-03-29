Ajuns la 40 de ani, Deac a fost titular și căpitan la CFR Cluj în amicalul de sâmbătă câștigat contra divizionarei secunde ASA Târgu Mureș, 3-2. La final, Pancu a transmis că își dorește ca veteranul echipei să aibă ocazia de a mai juca în acest sezon.

Daniel Pancu, gata să îi mai ofere șanse veteranului Ciprian Deac pentru a juca

"Cipri Deac e legenda clubului, un profesionist fantastic. Îmi doresc pentru el să mai aibă posibilitatea de a juca până la final", a spus Pancu.

Declarația antrenorului de la CFR Cluj vine după ce în iarnă părea că nu are de gând să se mai bazeze pe Ciprian Deac, având în vedere că multiplul campion din Gruia nici măcar nu fusese luat în cantonamentul echipei.

Deac își încheie contractul cu CFR Cluj la finalul acestui sezon

Pancu: "Meciul cu Universitatea Craiova, poate cel mai important din play-off"

Pentru CFR Cluj urmează un duel cu Universitatea Craiova, în deplasare, luni, 6 aprilie, de la ora 20:30, în runda a treia din play-off. Cu o victorie pe "Ion Oblemenco", ardelenii ar egala la puncte formația lui Filipe Coelho.

"A fost un antrenament reușit. Era important să nu ne accidentăm. Am întâlnit o echipă bună din liga a doua. Săptămâna asta a fost mai mult pentru odihnă și recuperare mentală. Am avut o perioadă grea, solicitantă. Am ajuns în play-off, iar acum ne gândim să terminăm cât mai sus acest campionat.

Ne așteaptă o deplasare foarte grea. Am vizitat Craiova de două ori de când sunt aici. O dată am pierdut în prelungiri, o dată am terminat la egalitate. Ne dorim foarte mult să-l câștigăm pentru că e poate cel mai important joc al play-off-ului", a mai spus Pancu.