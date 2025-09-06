VIDEO Tricolorul lunii nu a prins nici măcar un minut în amicalul România - Canada 0-3!

Suporterii naționalei au votat cel mai bun fotbalist român al lunii august.

Ștefan Baiaram a fost votat tricolorul lunii august, după ce mijlocașul ofensiv al Universității Craiova a adunat cele mai multe voturi în aplicația Tricolorii, anunță FRF pe site-ul oficial.

Curios însă, în ciuda formei extraordinare arătate în Superligă și Conference League, Baiaram nu a prins nici măcar un minut în amicalul de tristă amintire de vineri seara de pe Arena Națională, România - Canada 0-3.

Clasamentul pentru ”tricolorul lunii august”

1. Ștefan BAIARAM – 38% (10 puncte*)

2. Daniel BÎRLIGEA – 35,2% (6 puncte)

3. Darius OLARU – 15,5% (3 puncte)

4. Alexandru MITRIȚĂ – 11,3%

* Puncte obținute în clasamentul „tricolorul anului”

Caseta meciului România - Canada 0-3

Au marcat: David (11), Ahmed (22), Sigur (77)

ROMÂNIA: 12. H. Moldovan – 2. Rațiu (23. Sorescu, 85), 5. Ghiță, 15. Burcă (3. M. Popescu, 61), 11. Bancu (24. Chipciu, 61) – 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. N. Stanciu-cpt. (19. Fl. Tănase, 61) – 20. Man (22. Mitriță, 74), 7. Drăguș (17. Miculescu, 74), 14. Al. Dobre.

Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. R. Sava – 4. Racovițan, 8. Șut, 13. Screciu, 21. Olaru, 25. Baiaram

CANADA: 16. Crépeau – 23. Sigur, 13. Cornelius, 15. De Fougerolles (5. Waterman, 82), 22. Laryea – 17. Buchanan (24. David, 78), 8. Koné (19. Saliba, 64), 7. Eustáquio, 11. Ahmed (21. Nelson, 64)- 20. David (10. Hoilett, , 12. Oluwaseyi (3. Bassong, 82). 

Selecționer: Jesse March

Rezerve: 1. St. Clair, 18. Hibbert – 2. Marshall-Rutty, 4. Knight-Lebel, 6. Choinière, 9. Blair

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, FRF

