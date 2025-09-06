Ștefan Baiaram a fost votat tricolorul lunii august, după ce mijlocașul ofensiv al Universității Craiova a adunat cele mai multe voturi în aplicația Tricolorii, anunță FRF pe site-ul oficial.

Curios însă, în ciuda formei extraordinare arătate în Superligă și Conference League, Baiaram nu a prins nici măcar un minut în amicalul de tristă amintire de vineri seara de pe Arena Națională, România - Canada 0-3.

Clasamentul pentru ”tricolorul lunii august”



1. Ștefan BAIARAM – 38% (10 puncte*)

2. Daniel BÎRLIGEA – 35,2% (6 puncte)

3. Darius OLARU – 15,5% (3 puncte)

4. Alexandru MITRIȚĂ – 11,3%

* Puncte obținute în clasamentul „tricolorul anului”

