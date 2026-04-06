Tricolorul lunii martie vine de la Dinamo!

”Câinii” au făcut legea în ultimul meci al naționalei de tineret.

Alexandru MusiDinamoAdrian Mazilutricolorul luniiRomania U21
Alexandru Musi de la Dinamo a fost votat tricolorul lunii martie, anunță FRF pe site-ul oficial.

”Evoluțiile de la naționala U21, cu care a obținut două victorii în martie, i-au adus căpitanului de la tineret primul trofeu „tricolorul lunii” din palmares.

Votul din aplicația Tricolorii în luna martie i-a avut în prim-plan pe tinerii fotbaliști ai României. Au fost patru jucători nominalizați de la naționalele U21, U18 și U17, care au reușit performanțe notabile în ultimele meciuri în tricoul României.

Alexandru Musi a obținut jumătate din numărul de voturi

Cele mai multe voturi, 50%, le-a obținut Alexandru Musi: el a marcat o „dublă” în victoria obținută de România U21 în fața selecționatei din San Marino, inclusiv un gol dintr-o execuție superbă din lovitură liberă.

L-au urmat în clasament Fernando Pellegrini (19%), Ioan Vermeșan (16,2%) și Darius Tripon (14,8%)”, a explicat Federația Română de Fotbal.

VIDEO România U21 - San Marino U21 3-0 (Alexandru Musi 43 - din lovitură liberă și 58, Adrian Mazilu 63)

România: 12. Munteanu – 2. Maftei, 3. Duțu, 4. Eissat, 11. Borza (16. Țuțu 64) – 15. Matei (18. Szimionaș 59), 21. Mihai, 17. Băsceanu – 10. Musi (13. Bană 71), 20. Vermeșan (9. Trică 59), 22. Biliboc (7. Mazilu 59)

Selecționer: Costin Curelea

Rezerve: 1. Lefter – 6. Tudose, 8. Vulturar, 19. Dorobanțu

