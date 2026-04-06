Alexandru Musi de la Dinamo a fost votat tricolorul lunii martie, anunță FRF pe site-ul oficial.

”Evoluțiile de la naționala U21, cu care a obținut două victorii în martie, i-au adus căpitanului de la tineret primul trofeu „tricolorul lunii” din palmares.

Votul din aplicația Tricolorii în luna martie i-a avut în prim-plan pe tinerii fotbaliști ai României. Au fost patru jucători nominalizați de la naționalele U21, U18 și U17, care au reușit performanțe notabile în ultimele meciuri în tricoul României.

Alexandru Musi a obținut jumătate din numărul de voturi