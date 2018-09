ROMANIA - MUNTENEGRU 0-0, NATIONS LEAGUE | Stanciu: "Trebuie sa mergem in Serbia pentru victorie! Am luptat in seara asta, dar nu am fost lucizi in atac"

Romania 0-0 Muntenegru, la debutul in Nations League. Nicusor Stanciu a vorbit la finalul partidei de la Ploiesti.

"Toti am depus un efort foarte mare in aceasta seara! A fost un meci greu, un meci de lupta, pentru ca Muntenegru are o echipa masiva, care joaca foarte dur.

Din pacate nu am luat cele trei puncte si asta e cel mai dezamagitor.

Am incercat si cu suturi de la distanta atunci cand am vazut ca se apara foarte jos, din pacate nu ne-au iesit.

Nu stiu daca avem ceva sa ne reprosam. Am luptat. Cred ca nu am fost indeajuns de lucizi in ultimii 30 de metri.

Trebuie sa scoatem un rezultat in Serbia, e foarte important", a spus Nicusor Stanciu dupa Romania 0-0 Muntenegru.