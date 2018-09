ROMANIA - MUNTENEGRU, LIVE PROTV 21:45 | Surprizele lui Contra pentru debutul in Nations League. Cum arata echipa nationala

Urmareste Romania - Muntenegru la PROTV de la 21:45! Toate fazele video sunt pe www.sport.ro. De la 23:30 ai toate reactiile si rezumatele serii pe PROX! Bucurati-va de fotbal!

Romania debuteaza in Nations League cu obiectivul clar: calificarea la EURO 2020! Contra a avut parte de un debut bun la nationala, insa partidele au fost mai mult faza miza. Nationala joaca acum cu un scop precis: calificarea la EURO si are sansa istorica de a juca la un turneu final pe teren propriu.

Cosmin Contra a declarat ca este increzator ca echipa nationala va arata altfel in partida de vineri cu Muntenegru in comparatie cu meciul din urma cu doi ani, din preliminariile CM 2018, cand prima reprezentativa condusa de Christoph Daum obtinea doar un rezultat de egalitate, 1-1, cu acelasi adversar.

"Suntem inaintea debutului intr-o competitie oficiala. Liga Natiunilor este o competitie importanta din punctul nostru de vedere. In perioada urmatoare ne asteapta doua meciuri foarte dificile. E important cum vom incepe, dar sunt increzator pentru ca baietii s-au pregatit foarte bine in aceasta saptamana.

Sunt concentrati si constienti de faptul ca trebuie sa incepem bine Liga Natiunilor. Sper ca maine sa ne prezentam la fel ca la ultimele jocuri de verificare. Nicio campanie nu seamana cu alta, ce a fost acum doi ani in preliminariile Cupei Mondiale a trecut. Acum urmeaza o altfel de campanie si cred eu ca s-a vazut un pic schimbarea in bine in jocul echipei nationalei. Asa ca sunt increzator ca putem arata altfel la ora jocului cu Muntenegru de vineri decat am aratat acum doi ani.

Maine veti vedea o echipa nationala care isi doreste sa castige fiecare meci, o echipa cu atitudine buna cand nu are mingea, o echipa care va ataca si va incerca sa puna in dificultate adversarul, o echipa care va incerca sa nu ofere adversarilor oportunitati de a inscrie. Bineinteles ca jucand acasa, ei ne vor lasa sa atacam, iar noi vom incerca sa producem ocazii si sa marcam. Orice victorie, chiar si cu 1-0, este importanta. Incepand cu o victorie, altul poate fi parcursul nostru in grupa", a spus Contra.

"Echipa Muntenegrului nu sta numai in Jovetic (n.r. - atacantul Stevan Jovetic, autorul a doua goluri impotriva Romaniei in precedentele partide). Nicio echipa din lumea asta nu sta doar intr-un jucator. S-a vazut la Mondiale ca Argentina nu a stat doar in Messi. Intr-o echipa e important grupul. Muntenegru are si alti jucatori de valoare, jucatori care ne pot pune in dificultate. De asemenea, e o echipa foarte puternica la fazele fixe, o echipa foarte bine asezata din punct de vedere tactic. E clar ca nu sta doar in Jovetic, asa ca nu vom fi relaxati maine seara", a adaugat selectionerul.



Contra propune o echipa cu mai multe surprize, din care fac parte doi jucatori de la FCSB si doi de la Craiova. Tucudean, unul dintre golgheterii Ligii I in sezonul trecut este anuntat titular in atac. De la Muntenegru lipsesc 6 oameni de baza in frunte cu Jovetic de la Monaco.

Echipele probabile:

Romania: Tatarusanu - R.Benzar, Sapunaru, Chiriches, Bancu - Pintilii, Stanciu - Mitrita, Budescu, Chipciu - Tucudean

Muntenegru: Petkovici - Stojkovici, Savici, Simici, Radunovici - Kosovici, Vukcevici - Boljevici, Ivanici, Jovovici - Mugsa



