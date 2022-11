Totul despre adversara României. Slovenia, naționala care a provocat unul dintre marile coșmaruri ale "tricolorilor" 

Țara:

Suprafață - 20.271 km (față de România, 238.397 km2) / Populație - 2.108.708 locuitori (România - 19.038.098 locuitori), plus o diaspora de aproape 250.000 de persoane, cele mai mari comunități trăind în SUA și în UE, în special în Italia / 83.06% din populație este de formată din etnici sloveni, în timp 73.4% se declară creștini, de rit catolic / Limbi oficiale - slovena ((88% din populație / o limbă din ramura slavă, inteligibilă pentru celelalte populații ex-iugoslave); alte limbi recunoscute oficial și protejate sunt italiana, maghiara, sârbo-croata și romani / PIB nominal - 63.6 miliarde de dolari, 30.159 per capita (față de 286.509 miliarde în cazul României, 14.825 per capita) / Este cea mai dezvoltată și industrializată republică ex-iugoslavă, principalele ramuri industriale fiind metalurgia, turismul, construcțiile de mașini și unelte, electronica și electrica, farmaceuticele, chimia, textilele / A introdus moneda euro în 2007, când a înlocuit tolarul sloven

Istorie - Se află la intersecția zonelor romanică, slavă și germanică / De-a lungul istoriei sale, regiunea a făcut parte din Imperiu Roman, Imperiul Bizantin, Imperiul Carolingian, Imperiul Romano-German, Regatul Ungariei, Republica Venețiană, Primul Imperiu Francez și Imperiul Austro-Ungar / Și-a câștigat îndependența în decembrie 1918 și a fost co-fondatoare a Statul Slovenilor, Croaților și Sârbilor / Țara a fost dizolvată și împărțită de Germania, Italia și Ungaria, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, apoi a fost inclusă în Iugoslavia, de care și-a declarat independența în 1991 / Președinte este Borut Pahor (Socialni demokrati), iar prim-ministru este Robert Golob (Gibanje Svoboda)

Geografie - Țară cu ieșire la Marea Adriatică, în Golful Trieste, care are graniță terestră cu Italia (Nord-Vest), Austria (Nord), Ungaria (Nord-Est) și Croația (Est și Sud) / Majoritatea suprafeței sale este acoperită de munți și păduri, fiind una dintre destinațiile de top pentru iubitorii de schi / Cele mai mari orașe sunt Ljubljana (284.355 de locuitori), Maribor (95.767), Celje (37.875), Kranj (37.463) și Koper (25.611) / Cel mai înalt vârf muntos este Triglav (2.864m) din Alpii Iulieni

Sportul în Slovenia:

Cel mai populare sporturi de echipă sunt schiul (Jure Kosir, Jure Franko / Tina Maze, Katja Koren, Mateja Svet), hocheiul (Anze Kopitar, Robert Kristan, Jan Muršak, David Rodman, Marcel Rodman), handbalul (Uros Zorman, Luka Zvizej, Ales Apajopvic, Blaz Blagotinsek / Ana Gros, Barbara Lazovic, Elizabeth Omoregie), baschetul (Luka Doncic, Goran Dragic, Zoran Dragic, Sasha Vujacic, Rasho Nestorovic, Beno Udrih), voleiul și fotbalul, în timp ce cele mai îndrăgite sporturi individuale sunt tenisul (Blaz Kavcic / Mima Jausovec, Katarina Srebotnik, Polona Hercog), catonajul, înotul, ciclismul (Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Matej Mohoric) și alpinismul / Cele mai puternice cluburi de fotbal sunt NK Maribor (16 titluri de campioană), Olimpija Ljubljana (6) și NK Gorica (4), iar cei mai importanți fotbaliști din istoria Sloveniei sunt Samir Handanovic, Jan Oblak, Zlatko Zahovic, Josip Ilicic, Jasmin Kurtic, Bostjan Cesar, Bojan Jokic, Valter Birsa, Milivoje Novakovic, Milenko Acimovic, Tim Matavz

Data înființării federației / denumirea completă / culori: 24 aprilie 1920, afiliată FIFA în iulie 1992 și UEFA în iunie 1992 / Nogometna Zveza Slovenije (NZS) / culorile drapelului sunt alb, roșu, albastru, dar echipa mai joacă în echipament alb și verde

Stadion: Stozice Stadium, Ljubljana / inaugurat în 2010, gazon natural / capacitate - 16.038 locuri

Selecționer:

Matjaz Kek, sloven, 61 de ani / a jucat ca fundaș la Zeleznicar Maribor (1979-1980), NK Maribor (1980-1985, 1995-1999), SV Spittal/Drau (1985-1988), Grazer AK (1988-1995) / ca antrenor le-a pregătit pe NK Maribor (2000-2004), Slovenia U15 (2006), Slovenia U16 (2006-2007), Slovenia (2007-2011, 2018-2022), Al Ittihad Jeddah (2011-2012), HNK Rijeka (2013-2018) / și-a început actualul mandat pe banca Sloveniei pe 27 noiembrie 2018

Valoare lot / Cei mai valoroși jucători:

113.80 milioane de euro, față de 55.65 milioane euro, la cât este cotat lotul România convocat pentru acest meci amical / Jan Oblak (40 milioane de euro / Atletico Madrid), Benjamin Sesko (20 milioane de euro / RB Salzburg), Jaka Bijol (10 milioane de euro / Udinese), Miha Zajc (5 milioane de euro / Fenerbahce), Andraz Sporar (5 milioane de euro / Panathinaikos), Sandi Lovric (5 milioane de euro / Udinese) / în actualul lot al României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Răzvan Marin (8 milioane de euro / Empoli), Alexandru Cicâldău (7.5 milioane de euro / Al Ittihad Kalba), Darius Olaru (5.5 milioane de euro / FCSB), Andrei Burcă (4 milioane de euro / CFR Cluj), George Pușcaș (3.5 milioane de euro / Genoa), Olimpiu Moruțan (3.5 milioane de euro / Pisa), Radu Drăgușin (3.5 milioane de euro / Genoa)

Meciurile contra României:

2 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri

0-0 (1 iunie 1994 / amical), 2-2 (15 august 2001 / amical), 2-1 (10 noiembrie 2001 / baraj CM 2002), 1-1 (14 noiembrie 2001 / baraj CM 2002), 0-2 (1 martie 2006 / amical), 1-2 (2 iunie 2007 / preliminarii Euro 2008), 0-2 (6 iunie 2007 / preliminarii Euro 2008), 4-3 (15 august 2012 / amical)

Parcursul în ultima ediție a Nations League:

locul al treilea în Grupa B4, cu 6 puncte acumulate în 6 meciuri jucate, după Serbia (13p) și Norvegia (10p), dar înaintea Suediei (4p) / 1-4 și 2-2 cu Serbia, 0-0 și 2-1 cu Norvegia, 0-2 și 1-1 cu Suedia

Parcursul în preliminariile CM 2022:

locul al patrulea în Grupa H, cu 14 puncte acumulate (+1), după Croația (23p), Rusia (22p) și Slovacia (14p, +7), dar înaintea Ciprului (5p) și Maltei (5p) / 1-0 și 0-3 cu Croația, 1-2 și 1-2 cu Rusia, 0-1 și 2-1 cu Cipru, 1-1 și 2-2 cu Slovacia, 1-0 și 4-0 cu Malta

Cele mai bune rezultate la turneele finale:

faza grupelor la CM 2002 și CM 2010 / faza grupelor la Euro 2000

Alte rezultate înregistrate în anul 2022: amicale cu Croația (1-1) și Qatar (0-0)

Particularități ale lotului și stilul de joc: Slovenii au jucători cu un gabarit impresionant, nu mai puțin de 10 jucători având o înălțime de peste 190cm, iar cel mai scund fotbalist este mijlocașul ofensiv Tomi Horvat (177cm). Adversara României își bazează jocul pe duelurile aeriene, dar și pe subordonarea fizică a echipei adverse, căutând duelurile duse la limita regulamentului. Vigoarea fizică și buna organizare tactică a slovenilor au pus la grea încercare forța ofensivă a unor adversari de calibru din Europa, în preliminariile CM 2022 și în Nations League 2022-2023, precum Croația, Serbia, Norvegia, Suedia sau Rusia.

Primul "11" probabil:

Jan Oblak (Atletico Madrid) - Zan Karnicnik (Ludogoreț Razgrad), Miha Blazic (Angers), Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor) - Petar Stojanovic (Empoli), Sandi Lovric (Udinese), Jasmin Kurtic (PAOK Salonic), Benjamin Verbic (Panathinaikos) - Benjamin Sesko (RB Salzburg), Andraz Sporar (Panathinaikos)

Lotul convocat pentru meciurile cu România și Muntenegru:

Portari - Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (APOEL Nicosia), Igor Vekic (Pacos de Ferreira), Matevz Vidosek (Olimpija Ljubljana)

Fundași - Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (Angers), David Brekalo (Viking FK), Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz), Zan Karnicnik (Ludogoreț Razgrad), Miha Mevlja (Spartak Moscova), Gregor Sikosek (NK Maribor), Petar Stojanovic (Empoli)

Mijlocași - Domen Crnigoj (Venezia), Timi Max Elsnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos), Tomi Horvat (Sturm Graz), Jasmin Kurtic (PAOK Salonic), Sandi Lovric (Udinese), Miha Zajc (Fenerbahce)

Atacanți - Benjamin Sesko (RB Salzburg), Andraz Sporar (Panathinaikos), Benjamin Verbic (Panathinaikos), Andres Vombergar (San Lorenzo de Almagro), Luka Zahovic (Pogon Szczecin)

Foto - Nogometna zveza Slovenije (FB)