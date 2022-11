Victor Becali a vorbit despre meciul pe care România l-a pierdut joi seara, pe Cluj Arena, scor 1-2 cu Slovenia.

După o primă repriză ștearsă (0-2), în care Horațiu Moldovan a avut trei parade salvatoare, tricolorii și-au revenit în actul secund, mai ales după intrarea lui Olimpiu Moruțan.

Mijlocașul de la Pisa a impulsionat în permanență atacul tricolorilor, iarb marcat primul gol la națională, cu o execuție la care Oblak nu putea interveni.

Victor Becali a vorbit despre... repriza a treia întrucât tricolorii au reușit să contracareze și să le pună probleme slovenilor abia în repriza a doua.

“Spre rușinea mea, m-a prins nepregătit, nu am văzut meciul, dar m-am informat, ca orice suporter. Concluziile sunt că am făcut o repriză a doua mai bună, dar prima repriză… E și concluzia selecționerului, am citit. Să înțeleg că pornim greu, probabil că trebuie să jucăm 3 reprize ca să facem ceva.

Un singur lucru e clar, că e foarte mult de muncă și nu cred că avem așa de mulți jucători valoroși la dispoziție. Nu îi iau apărarea lui Edi Iordănescu, dar el trebuie să îi pregătească, să cunoască toți jucătorii, cred că e într-o situație foarte delicată și el, foarte delicată. Are o misiune foarte grea, nu sunt jucătorii atât de valoroși, mulți zic că de ce n-a început cu ăla, cu celălalt.

Încearcă și el jucătorii, dacă nu acum, când? Jucătorii care sunt certitudine, nu ai nevoie neapărat de ei acum, sigur că au nevoie de meciuri ca să se cunoască, dar se accidentează unul, trebuie să apelezi la altă variantă și trebuie să-i cunoști pe toți. Fără să-o iau apărarea lui Edi, că nu-s avocatul lui”, a declarat Victor Becali, potrivit Sport Total FM.

România - Slovenia 1-2

ROMÂNIA: H. Moldovan - Cr. Manea, Burcă, Nedelcearu (Drăguşin 72), Vătăjelu (Opruţ 60) - R. Marin (Boloca 84), M. Marin, Cicâldău (Olaru 60) – Cordea (46 Moruţan), Puşcaş, Drăguş (Petrila 73). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

SLOVENIA: Oblak - Stojanovic, Blazic (Mevlja 46), Bijol, Balkovec (Sikosek 70) – Lovric (Karnicnik 46), Cerin, Kurtic (Stankovic 85), Verbic (Horvat 79) - Sesko, Sporar (Vomberger 46). SELECŢIONER: Matjaz Kek

Arbitru: Nicolas Laforge (Belgia)

Cartonaşe galbene: Drăguş 34, Olaru 82 / Lovric 23, Balkovec 48, Stojanovic 58, Verbic 66, Sikosek 83

Duminică, România va juca un alt amical, cu Republica Moldova, de la ora 20.30, la Chişinău

VIDEO Rezumat România - Slovenia 1-2