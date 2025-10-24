Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională

Radu Drăgușin a fost indisponibil, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate într-un meci al lui Tottenham din Europa League, din ianuarie.

Fundașul central a fost operat și a muncit enorm pentru a putea reveni pe teren cât de repede. După aproape zece luni de pauză, Drăgușin este aproape să primească primele minute într-un meci oficial.



Condiția impusă de Tottenham pentru ca Drăgușin să poată juca pentru naționala României



Fundașul de 23 de ani este foarte aproape de revenirea pe teren, iar Mircea Lucescu l-a trecut pe lista preliminară pentru meciurile din noiembrie cu Bosnia și San Marino.

În cazul în care jucătorul va fi convocat la naționala României, Tottenham îi impune lui Mircea Lucescu ca Drăgușin să revină mai întâi la echipa londoneză pentru a putea fi disponibil pentru meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, conform GSP.ro.

27 de meciuri și un gol sunt cifrele fundașului de 23 de ani la echipa națională a României.

Radu Drăgușin este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

