Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională

Tottenham &icirc;l condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul &icirc;n care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională Nationala
Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea din accidentare.

Radu Drăgușin a fost indisponibil, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate într-un meci al lui Tottenham din Europa League, din ianuarie.

Fundașul central a fost operat și a muncit enorm pentru a putea reveni pe teren cât de repede. După aproape zece luni de pauză, Drăgușin este aproape să primească primele minute într-un meci oficial.

Condiția impusă de Tottenham pentru ca Drăgușin să poată juca pentru naționala României

Fundașul de 23 de ani este foarte aproape de revenirea pe teren, iar Mircea Lucescu l-a trecut pe lista preliminară pentru meciurile din noiembrie cu Bosnia și San Marino.

În cazul în care jucătorul va fi convocat la naționala României, Tottenham îi impune lui Mircea Lucescu ca Drăgușin să revină mai întâi la echipa londoneză pentru a putea fi disponibil pentru meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, conform GSP.ro.

27 de meciuri și un gol sunt cifrele fundașului de 23 de ani la echipa națională a României.

Radu Drăgușin este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Cum arată clasamentul Grupei H

  • 1. Austria - 15 puncte
  • 2. Bosnia - 13 puncte
  • 3. România - 10 puncte
  • 4. *Cipru - 10 puncte
  • 5. *San Marino - 0 puncte

*Cipru și San Marino au un meci în plus.

