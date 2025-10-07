Este vorba despre Radu Drăgușin, stoperul care se reface încă după accidentarea suferită la începutul anului la ligamentele încrucișate anterioare.

Radu Drăgușin ar putea ajunge la Inter

Conform italienilor de la CalcioMercato24, Radu Drăgușin ar putea ajunge în perioada de transferuri de iarnă la Inter Milano, sub comanda lui Cristi Chivu.

Inter l-a mai dorit pe Radu Drăgușin și înaintea transferului fundașului român la Tottenham, însă, în cele din urmă, stoperul a dat curs ofertei venite din Premier League. Acum, se vehiculează că Tottenham vrea să se despartă de un jucător, după ce Danso a ajuns la Spurs și mai ales pentru că se încearcă achiziția lui Gila, jucătorul lui Lazio.

Deocamdată, Radu Drăgușin se află pe ultima sută de metri cu recuperarea după accidentarea gravă suferită la genunchi la începutul anului, însă italienii susțin că mutarea s-ar putea concretiza dacă rezultatul investigațiilor medicale vor fi pozitive.

”Cu Chivu pe bancă, transferul s-ar putea concretiza în ianuarie, fiind vorba despre un jucător care, oricum, va trebui să treacă prin controale medicale importante și amănunțite, după accidentarea la ligamentele încrucișate suferită, care l-a împiedicat să își lase amprenta împotriva lui Tottenham în Premier League”, au scris italienii.

Ce a spus Radu Drăgușin despre o eventuală despărțire de Inter

Întrebat dacă în se gândește să plece de la Tottenham sub formă de împrumut, ca să prindă cât mai multe minute după accidentare, Radu Drăgușin a semnalat faptul că se va lupta cu vârf și îndesat pentru un loc la gruparea londoneză.

”(n.r. Crezi că e o variantă să pleci împrumut un sezon la o echipă care să-ți permită să joci mai mult?) Nu m-am gândit, momentan, pentru că toate gândurile și toată energia mea s-au dus în recuperare.

Vreau să revin cât mai bine, să devin cât mai puternic. Abia în momentul în care voi reveni și voi fi 100%, mă voi bate ca până acum, pentru locul meu”, a spus Radu Drăgușin la un eveniment BRD LockerRoom.

