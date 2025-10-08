Selecționata lui Mircea Lucescu a bifat doar două victorii în cinci meciuri și se află la cinci lungimi în spatele liderului Bosnia și al ocupantei poziției secunde Austria, care are și un duel în minus.



Radu Drăgușin a văzut cum s-a descurcat naționala în preliminariile CM 2026 și a tras o concluzie



Radu Drăgușin, stoperul naționalei României și al lui Tottenham, e ieșit din circuit de la sfârșitul lui ianuarie 2025. Fotbalistul și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și, în clipa de față, își pregătește revenirea la antrenamentele colective de la Spurs.



Despre perioada grea prin care trece naționala, Drăgușin a sugerat că, în ciuda acestui lucru, prima reprezentativă va obține accederea la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada din 2026.



Radu Drăgușin a mai punctat și că are mare încredere în colegii săi înainte de meciul cu Austria de duminică, 12 octombrie (21:45).



”Am cea mai mare încredere în băieți. Știu prin ce trec. Sunt sigur că, într-un fel sau altul, noi vom fi la Mondial anul viitor. Momentele de la European au fost incredibile, de nedescris, și toată perioada din calificări.



Acum? Sincer, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu cred că s-a întâmplat așa ceva cât să fim atât de pesimiști, negativiști. Fotbalul nu e alb și negru, multe lucruri pot schimba soarta unui joc, soarta unei perioade.



Mai avem meciuri prin care putem să schimbăm lucrurile și să fim într-o poziție foarte bună să ne calificăm la Mondial”, a spus Radu Drăgușin la un eveniment BRD LockerRoom.



Înainte de meciul cu Austria, România o va întâlni într-un joc de pregătire pe Republica Moldova pe Arena Națională (joi, 9 octombrie, 21:00).

