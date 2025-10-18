Înfrângerea categorică suferită pe teren propriu, 0-3 cu Chelsea, i-a fost fatală antrenorului australian, care a stabilit astfel un record negativ în istoria Premier League.



Postecoglou a preluat banca lui Forest pe 9 septembrie, însă nu a reușit să câștige niciunul dintre cele 8 meciuri disputate în toate competițiile, înregistrând două remize și șase înfrângeri. Bilanțul din campionat este dezolant: un singur punct obținut în 5 etape, cu echipa ajunsă pe locul 17, la o lungime deasupra zonei retrogradării.



Cel mai scurt mandat din istorie



Performanța negativă a lui Postecoglou îl plasează direct în cărțile de istorie ale fotbalului englez. Cele 39 de zile petrecute la cârma "pădurarilor" reprezintă cel mai scurt mandat pentru un antrenor principal numit permanent în Premier League, depășind recordul deținut anterior de Frank De Boer la Crystal Palace.



"Nottingham Forest Football Club poate confirma că, după o serie de rezultate și performanțe dezamăgitoare, Ange Postecoglou a fost eliberat din funcția de antrenor principal cu efect imediat", a sunat anunțul sec al clubului.



Conducerea lui Nottingham Forest se află deja în căutarea celui de-al treilea antrenor al sezonului, după ce l-a demis și pe Nuno Espirito Santo după doar trei etape. Pe lista scurtă a posibililor înlocuitori se află nume precum Marco Silva, actualul manager al lui Fulham, și Sean Dyche, fostul tehnician de la Burnley și Everton.

