Înfrângerea drastică de pe teren propriu, 0-3 cu Chelsea, i-a fost fatală antrenorului australian, care a stabilit un record negativ în istoria Premier League.



Postecoglou a preluat echipa pe 9 septembrie, dar nu a reușit să câștige niciunul dintre cele 8 meciuri disputate în toate competițiile: două remize și șase înfrângeri. În campionat, Nottingham are un singur punct în 5 etape și a coborât pe locul 17, la un pas de zona retrogradării.



Ange Postecoglou a intrat într-un top de toată jena!



Potrivit datelor furnizate de analiștii OPTA, cele 39 de zile petrecute de Postecoglou pe banca lui Forest reprezintă al doilea cel mai scurt mandat al unui antrenor principal numit permanent în istoria competiției. Australianul este depășit doar de Sam Allardyce, care avea să fie dat afară de Leeds United după doar 30 de zile.



Top 5 cele mai scurte mandate din Premier League:



Sam Allardyce – Leeds United (30 zile)



Ange Postecoglou – Nottingham Forest (39 zile)



Les Reed – Charlton Athletic (40 zile)



Javi Gracia – Leeds United (69 zile)



Rene Meulensteen – Fulham (75 zile)



Conducerea caută deja al treilea antrenor al sezonului, după ce l-a demis anterior și pe Nuno Espirito Santo. Printre variantele vehiculate pentru preluarea echipei se numără Marco Silva (Fulham) și Sean Dyche (fost Burnley și Everton).

