Antrenorul australian a fost numit pe banca echipei pe 9 septembrie și a fost demis pe 18 octombrie, după doar opt meciuri în care a condus-o pe Nottingham Forest.

Sean Dyche, noul antrenor al lui Nottingham Forest

Ange Postecoglou nu a reușit să câștige niciunul dintre cele opt meciuri, a înregistrat două remize și șase înfrângeri, astfel că înlăturarea sa nu a fost surprinzătoare.

La două zile după demiterea lui Postecoglou, Nottingham Forest i-a găsit înlocuitor. Se pare că Sean Dyche este aproape să preia echipa, după negocierile purtate duminică seara cu Evangelos Marinakis. Astfel, Dyche va fi al treilea antrenor al lui Notts din acest sezon, după Postecoglou și Nuno Espirito Santo.

În vârstă de 54 de ani, Sean Dyche este liber de contract din ianuarie 2025, când a fost demis de la Everton. În trecut, Dyche le-a mai pregătit pe Watford și pe Burnley, unde a petrecut nu mai puțin de 10 ani și a strâns 425 de meciuri pe banca tehnică.

Sean Dyche și-a început cariera de fotbalist chiar la Nottingham Forest, iar ca jucător a mai evoluat pentru Chesterfield, Bristol City, Luton Town, Millwall, Watford și Northampton.

Nottingham Forest ocupă locul 18 în clasamentul din Premier League, cu cinci puncte acumulate în opt meciuri.

