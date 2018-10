ROMANIA U21 - LIECHTENSTEIN U21 | "Toata pensia o dam si plecam la EURO!" Cei mai infocati suporteri ai nationalei U21: Au fost la toate meciurile de pana acum

Iubirea de fotbal nu tine cont de varsta.

Alexandru Pascanu se bucura de sustinerea bunicilor la meciul de la Ploiesti. Bunica si bunicul jucatorului au venit tocmai de la Vaslui si l-au urmarit pe nepotul lor la toate meciurile de pana acum si planuiesc sa mearga si la EURO.

"Nepotul e foarte bun cu noi. Ma faceti sa ma emotionez. Am fost si la Ovidiu la meci, am fost si la Cluj si acum am venit si aici sa incheiem turneul. Am fost si in Anglia la meciuri, am fost la toate meciurile, de cate ori ne ducem acolo. Cat mai putem. Sa speram ca mergem in Italia la vara. Toata pensia o dam si plecam la EURO!", spune bunica lui Pascanu.

"Asa ne-am propus, sa-l urmarim pana la capat!", o sustine si bunicul jucatorului.

Alexandru Pascanu are 20 de ani si joaca la nationala U21 si la Leicester U23.