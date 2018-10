ROMANIA - LIECHTENSTEIN | A lasat nationala inainte de EURO, acum poate fi DAT AFARA! De ce a plecat Isaila de la tineret

Daniel Isaila e omul care a format actuala echipa de tineret.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00

Nationala U21 este extrem de aproape de o calificare istorica la EURO U21 din 2019. Pustii condusi acum de Radoi mai au nevoie de un egal in partida de diseara cu Liechtenstein, ora 21:00.



Nationala de tineret a fost construita de Daniel Isaila, cel care a preluat-o in decembrie 2016. Selectionerul a decis sa plece dupa sase meciuri in actualele preliminarii, neinvins, cu 3 victorii si 3 egaluri. O oferta primita din partea clubului Al Hazem din Arabia Saudita l-a convins sa lase echipa inaintea unei performante uriase: calificarea dupa 20 de ani la EURO!

Isaila spunea atunci ca oferta arabilor a fost prea mare pentru a refuza. "Am primit aceasta oferta in urma cu o luna de zile si am anuntat imediat conducerea FRF. Ca sa va spun sincer, am facut si eu la fel ca Dan Petrescu. Am cerut din ce in ce mai mult, dar pana la urma arabii mi-au acceptat tot", spunea atunci Isaila.

Al Hazem e pe locul 10 in Arabia Saudita, cu 5 puncte obtinue in primele 5 etape. O singura victorie a obtinut Isaila, iar acum risca sa fie demis. Echipa sa are un punct in fata echipei care tocmai l-a dat afara pe Mircea Rednic, Al Faisaly. "Conducerea n-a avut rabdare, aici nimeni nu are rabdare", motiva Rednic demiterea sa.

Isaila a ramas fanul echipei de tineret, pe care o considera urmatoarea Generatie de Aur.

"De la inceput le-am transmis ca pot fi a doua Generatie de Aur si se uitau la mine...imi aduc aminte ca le-am spus si dupa infrangerea cu Rusia (n.red. - amical pierdut cu 1-5), dar am vazut calitatile, personalitatea din joc. Ii vazusem si la echipele de club, am fost si-n cantonamente langa ei la echipele respective, si stiam ce potential au. Ar fi nederept sa remarc pe unul. Toti sunt valorosi! S-a format o familie, un grup extrem de unit. Cand le transmiti ceva, asimileaza foarte repede. Se exprima ca o echipa adevarata", a spus Daniel Isaila in ProSport.

Portarul Andrei Radu s-a impus drept capitan al nationalei de tineret sub comanda lui Isaila.

"Inainte de fiecare meci el tine un discurs, asta dupa ce l-am pus capitan de echipa. El a ales sa faca asta si ce spune acolo vine pur si simplu din suflet. E un lider inascut, un exemplu pentru toti si prin modul in care se pregateste, cum vorbeste in poarta in timpul jocului, antrenamentelor. El a trecut prin momente dificile, viata l-a incercat si ma gandesc la copilarie, atunci cand si-a pierdut sora. Nu a fost deloc usor pentru el", a mai spus cel care a condus nationala U21.



”Este cea mai grea decizie din cariera mea! Am lucrat extraordinar aici. Multumesc Federatiei Romane de Fotbal pentru sansa pe care mi-a oferit-o in 2016, iar acum, pentru intelegere. De asemenea, le multumesc tuturor celor cu care am colaborat, oameni din federatie sau din staff. Jucatorilor le urez succes si sper sa se califice la turneul final, pentru ca merita sa fie acolo. Sunt niste baieti extraordinari, talentati si muncitori. Multi dintre ei vor ajunge la echipa mare in viitor. Voi fi suporterul lor numarul unu de acum incolo! Hai, Romania!”, a declarat Daniel Isaila in momentul despartirii de echipa U21.

Romania - Liechtenstein e de la ora 21:00