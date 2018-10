ROMANIA - LIECHTENSTEIN, ORA 21:00, LIVE LA PRO X | Meciul care ne duce la EURO dupa 20 de ani! Radoi face 2 schimbari in echipa: Coman e OUT! Echipa probabila

Romania U21 - Liechtenstein U21, ora 21:00, in direct la ProX.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

UPDATE: Se anunta un stadion plin si la Ploiesti. 9000 de bilete s-au vandut pana acum pentru meciul nationalei cu Liechtenstein.

Nationala lui Mirel Radoi mai are un singur meci pana la EURO 2019. Romania U21 nu s-a mai calificat la un Campionat European de 20 de ani.

Romania va infrunta la Ploiesti pe Liechtenstein, cea mai slaba echipa a grupei, si are nevoie de doar un punct pentru a fi matematic calificata la turneul final.

Nationala condusa, in prima parte de Daniel Isaila, si acum de Radoi a avut un parcurs aproape perfect in preliminarii. Alaturi de Anglia, Romania este nationala cu cea mai buna defensiva din Europa.

"Tricolorii mici" au incasat doar patru goluri in aceasta campanie de calificare. Doua cu Portugalia, cate unul in fiecare partida, unul cu Elvetia si unul cu Bosnia. Niciodata Romania nu a incasat mai mult de un gol intr-un singur meci in aceasta campanie de calificare.

Schimbari in echipa de start



Pentru meciul cu Liechtenstein, Mirel Radoi va face doua schimbari in formula de start fata de partida cu Tara Galilor. Ambele modificari apar in compartimentul ofensiv.

Astfel, Coman isi pierde locul de titular si va fi inlocuit cu Morutan, in timp ce atacantul nationalei va fi Puscas care ii va lua locul lui Andrei Ivan. Puscas a fost rezerva la meciul cu Tara Galilor, a intrat pe parcurs si a marcat golul de 2-0.

Echipa probabila a Romaniei: Radu - Boboc, Rus, Pascanu, Stefan - Cicaldau, Nedelcu - Man, Hagi, Morutan - Puscas

Dupa ce meciul cu Tara Galilor s-a jucat cu casa inchisa la Cluj, nationala lui Radoi se asteapta la un stadion plin si la Ploiesti. Organizatorii au prelungit aseara programul caselor pana la ora 21:00, dupa ce au vazut cozile de la bilete. Pana in acest moment s-au dat peste 7500 de tichete si se estimeaza o asistenta dubla, care sa egaleze recordul stabilit la Cluj vineri seara.