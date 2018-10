ROMANIA U21 - LIECHTENSTEIN U21 | "Sunt cea mai norocoasa fata din lume!" Sora mai mica cu 11 ani a lui Andrei Radu a venit sa-l sustina la Ploiesti

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Capitanul nationalei, Andrei Ionut Radu, a fost sustinut la partida de la Ploiesti si de sora lui mai mica, Anastasia, care a acordat un interviu pentru Pro TV inainte de partida.

"Am emotii dar stiu ca o sa castige. Am vorbit pentru Romania, in primul rand, si pentru echipa. Si pentru jucatori. Si pentru fratele meu. Ma inteleg foarte bine, eu consider ca este cel mai bun frate din lume. Diferenta intre noi este de 11 ani. Da, are grija de mine, extraordinar de multa.



Imi face cadouri de fiecare data cand vine in Romania, si dupa meciuri, niciodata nu vine cu mana goala. Imi da sfaturi la handbal, la atletism, cum sa fiu cea mai buna mereu. Consider ca sunt cea mai norocoasa fata si ii multumesc ca este un frate asa bun. Il vad si la nationala mare pentru ca este unul dintre cei mai buni jucatori" a spus Anastasia Radu pentru Pro TV.