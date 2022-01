ANALIZĂ | Ofensiva PSG: atacul stelar care nu sperie pe nimeni! Motivele din spatele formei slabe

Transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG din această vară a fost una dintre cele mai surprinzătoare mutări din ultimii zeci de ani din fotbal, transformând gigantul francez într-una dintre cele mai puternice ofensive din istorie.



Totuși, PSG, cotată de bookmakeri drept principala favorită la câștigarea UEFA Champions League, înainte de startul sezonului, a terminat pe locul secund în grupa sa, iar adversara din optimi e una redutabilă: liderul din La Liga, Real Madrid.

De ani buni, cu aproape un miliard de euro pompați de statul qatarez în întărirea echipei, PSG visează la titlul în competiția supremă europeană. Dar de fiecare dată, parizienii par să aibă probleme. Fie că e vorba de accidentări, de antrenori care nu reușesc să strunească vestiarul sau de comportamentul de primadonnă al unor vedete, formația de pe Parc des Princes e acolo, dar pierde întotdeauna. Iar actualul sezon, în care atacul e, poate, cel mai valoros din istoria fotbalului european, pare să rămână în aceeași categorie. Care sunt cauzele? Și cum s-a ajuns aici?

Neymar sau 'cel mai scump transfer din istoria fotbalului' - 222 de milioane de euro, 566 zile de accidentări



Șeicii Parisului aspiră la trofeul suprem din fotbal dintotdeauna, iar pentru asta au înțeles că trebuie să aibă în echipă cei mai tari jucători. Prima mutare în acest sens și cea care a pus PSG-ul pe harta fotbalului mondial, dar și în istoria acestuia până în prezent a fost transferul lui Neymar.

Venit ca o lovitură pentru Barcelona, în 2017, când au așteptat până în august pentru a perfecta mutarea, transferul s-a făcut în schimbul sumei record de 222 de milioane de euro. Neymar a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului, iar asta era dovada supremă de putere pe care șeici o doreau. Mutarea însă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, brazilianul fiind departe de cel care cucerea zecile de mii de fani de pe Camp Nou.

Adus cu promisiunea că va fi pionul principal, Neymar a fost tratat ca un star de la început, conducătorii promițând să îi facă toate poftele. Astfel, dorința de a-i asigura confortul brazilianului i-a costat pe conducători și aveau să afle asta în timp. Temperat de colegii mult mai calmi și familiști de la Barcelona, Neymar avea să devină starul pe care l-au creat șeicii, fiind însă departe de jucătorul care putea câștiga Champions League de unul singur sau putea aspira la Balonul de Aur.

33 - Neymar has played 33 games for PSG in all competitions in 2021; his most in a same year for the French team. Participation. pic.twitter.com/54jrOucwyS — OptaJoao (@OptaJoao) December 28, 2021

Mai sensibil și predispus la accidentări ca niciodată, fotbalistul brazilian a îmbrățișat stilul de viață parizian la maximum, profitând de libertatea oferită de conducătorii de pe Parc des Princes. Absent de pe teren, Neymar nu a ratat aproape nicio petrecere, fiind deja cunoscut pentru faptul că se accidenta de fiecare dată în apropierea zilei de naștere a surorii sale, iar apoi era surprins distrându-se cu prietenii săi.

Mai mult, acesta este considerat a fi unul dintre cei care 'încurcă' jocul Parisului, din cauza egoismului său din teren, dar și a faptului că vestiarul, în prezent, este dezbinat, jucătorii fiind împărțiți pe bisericuțe, în funcție de naționalități sau de cum se înțeleg cu starurile echipei.

566 de zile a fost accidentat Neymar în cei patru ani și jumătate petrecuți la Paris Saint-Germain, mai exact, un an, șase luni și 21 de zile a absentat brazilianul.

În ciuda situației, Neymar este cel mai bine plătit jucător din lotul lui PSG, iar în primăvară a fost 'recompensat' de șeici cu un nou contract, după ce apăruseră zvonurile conform cărora capriciosul jucător își dorește să se întoarcă pe Camp Nou, acolo unde a cunoscut gloria, pentru a juca din nou alături de bunul său prieten, Leo Messi. Neymar rămâne 'răsfățatul' conducătorilor de la Paris, iar un rol important în acest sens îl are Leonardo, directorul sportiv al clubului. Oficialul lui PSG este brazilian, astfel că cei doi sunt în contact direct, legați de naționalitate.

Cotat la 90 de milioane de euro în acest sezon, conform Transfermarkt, Neymar a încheiat anul 2021 al șaselea cel mai bine plătit sportiv din lume, în clasamentul Forbes, cu aproape 84 de milioane de euro încasate.

130 de meciuri a jucat Neymar în tricoul lui Paris Saint-Germain în cei patru ani și jumătate și a reușit să înscrie 90 de goluri și să ofere 55 de assist-uri. Cifrele sale nu se apropie de cele reușite pe Camp Nou, în cei patru ani și o lună petrecuți în tricoul catalanilor: 186 de meciuri jucate, 105 goluri și 76 de assist-uri.

Astfel, cifrele demonstrează mai scump transfer din istorie nu este și cel mai inspirat, iar asta o dovedesc și rezultatele, PSG nefiind capabilă, până în prezent, să câștige UEFA Champions League.

Kylian Mbappe, starul prins în 'colivia de aur' a Parisului și al doilea cel mai scump transfer din istorie



Șeicii au înțeles rapid că transferul lui Neymar nu avea să le aducă trofeele visate, astfel că au simțit nevoia să întărească ideea de putere financiară pe care o au. PSG nu se impunea în Europa, dar era pe primul loc în istoria celor mai scumpe transferuri, iar conducătorii mai voiau o poziție pe podium.

Astfel, mutarea 'firească' era transferul definitiv al tânărului Kylian Mbappe, care se anunța a fi unul dintre fotbaliștii de perspectivă ai fotbalului mondial. 180 de milioane de euro a plătit PSG către Monaco pentru a-l transfera, pe 1 iulie 2018 pe atacantul de 19 ani care avea să devină campion mondial 15 zile mai târziu, alături de naționala Franței. Până atunci, tânărul jucător fusese împrumutat în august 2017 de la AS Monaco.

Mbappe a făcut un turneu spectaculos, iar transferul era ca și confirmat că și-a meritat investiția. De atunci, șefii Parisului au înțeles că starul echipei avea să fie tânărul vitezoman care umilea orice apărător cu sprinturile sale, iar echipa avea să se învârtă în jurul său. Aflat în plină ascensiune a carierei, fotbalistul care era deja considerat drept unul dintre cei mai buni ai lumii a reușit să confirme și să răspundă 'prezent' în momentele în care echipa avea nevoie de el.

???? Goals + assists for PSG in 2021/22 Kylian Mbappe - 25 (in 23 apps)

Lionel Messi + Neymar - 16 (in 30 apps) ???? No question who has been the star attraction in Paris this season... pic.twitter.com/PGy4LHg2u1 — WhoScored.com (@WhoScored) December 29, 2021

Cu toate astea, lipsa de experiență și de maturitate și-a spus cuvântul în momentele cheie pentru Kylian Mbappe, atunci când valoarea starurilor trimise de PSG în teren nu reușea să compenseze lipsa spiritului de echipă. În 2020, PSG a fost la un pas de câștigarea trofeului care avea să confirme că investiția de 222 de milioane de euro și cea de 180 de milioane de euro și-a meritat efortul.

Francezii au ajuns în finala Champions League, acolo unde starurile de sute de milioane, Neymar și Mbappe, deși prezente pe gazon, nu și-au făcut simțită prezența în niciun moment. Echipa 'stelară' a PSG-ului a privit de pe locul primului pierzător cum Bayern Munchen îi fură trofeul mult visat.

După trei ani petrecuți pe Parc des Princes, starul numărul 1 al lui Nasser Al-Khelaifi a înțeles că are nevoie de o provocare mai mare și că valoarea sa nu corespunde cu ceea ce poate oferi PSG-ul, dorind să joace pentru o echipă care să nu 'tremure' în finala pentru trofeul suprem al fotbalului internațional. Mbappe, al cărui contract expiră în vara lui 2022 i-a anunțat pe oficialii clubului că își dorește să plece în vara lui 2021.

În acest sens, Real Madrid, club în tricoul căruia atacantul își dorește să joace, și-a exprimat interesul pentru transferul său și a făcut și o ofertă de aproape 200 de milioane de euro pentru fotbalistul de 21 de ani. Madrilenii s-au lovit însă de orgoliul prea mare al lui Nasser Al-Khelaifi, care nu și-a dorit sub nicio formă să își piardă 'cea mai de preț bijuterie', fiind convins că îi poate oferi o propunere prin care să îl păstreze în 'colivia de aur' a Parisului.

Până în prezent, Kylian Mbappe nu a semnat un nou contract, iar cel mai probabil, dorința sa de a evolua pentru un club mai important în Europa se va concretiza în vară. În cazul în care atacantul semnează cu Real, în ciuda cifrelor incredibile pe care le-a avut în tricoul lui PSG, mutarea ar fi un eșec înregistrat de șeicul care deține gruparea din capitala Franței, însă în același timp ar reprezenta și cea mai clară radiografie a modului 'defect' în care a fost condus clubul, plecând de la premisa că banii îți pot asigura orice.

Deși a câștigat enorm de pe urma lui, PSG ar pierde cele 180 de milioane investite în Mbappe, dat fiind faptul că fotbalistul ar pleca din postura de jucător liber de contract, iar Real Madrid, care inițial făcuse o oferită considerabilă pentru el, l-ar transfera pe gratis.

195 de meciuri a jucat Kylian Mbappe pentru Paris Saint-Germain din 2018 și până în prezent, timp în care a înscris 147 de goluri, fiind al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului francez. Lider în clasament este Cavani, cu 200 de reușite, urmat de Zlatan, care are 156. Astfel, dacă pleacă la finalul sezonului, Mbappe are șanse să părăsească Parisul din postura de al doilea cel mai bun marcator din istorie.

Avec ce doublé contre Monaco, @KMbappe atteint la barre symbolique des 100 buts marqués avec le #PSG en Ligue 1. #Mbappe rejoint 2 autres joueurs : 1. Edinson Cavani 1️⃣3️⃣8️⃣buts

2. Zlatan Ibrahimovic 1️⃣1️⃣3️⃣buts

3. Kylian Mbappe 1️⃣0️⃣0️⃣buts#PSGASM pic.twitter.com/7CA6oqtbqW — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) December 12, 2021

160 de milioane de euro este cota lui Kylian Mbappe în prezent, conform Transfermarkt, iar conform Forbes, încasările sale din 2021 se ridică la 35 de milioane de euro.

Lionel Messi și 'visul interzis' devenit realitate!



Renumit deja pentru ambiția pe care o are, Nasser Al-Khelaifi și-a dorit dintotdeauna ca echipa sa să devină o forță în fotbalul mondial, iar pentru asta, avea nevoie de cel care era considerat drept unul dintre cei mai buni jucători din istorie. Lionel Messi a fost obiectivul șeicului miliardar de la Paris, însă ca și în cazul ofertelor colosale primite de-a lungul timpului, argentinianul nu a vrut să audă de o posibilă plecare de la Barcelona, clubul sufletului său, în tricoul căruia a rescris istoria fotbalului.

Messi a avut oferte de-a lungul timpului care îl puteau transforma, de departe, în cel mai scump transfer din istorie, după ce în 2006, chiar președintele Barcelonei, Joan Laporta a recunoscut că Inter a făcut o ofertă de aproximativ 267 de milioane de euro pentru jucătorul argentinian, care a fost însă refuzată. Mai mult, președintele lui City, Khaldoon Al Mubarak, a recunoscut că i-a cerut lui Guardiola să îl convingă pe Messi să semneze cu gruparea din Manchester, urmând să încaseze un salariu triplu, care însă a fost refuzat.

Cu toate astea, în vara lui 2021 s-a întâmplat neprevăzutul, iar de această dată, Messi avea să fie refuzat și chiar de clubul inimii sale. În ziua în care se pregătea să semneze prelungirea înțelegerii cu Barcelona, șefii clubului de pe Camp Nou îl anunțau că nu își mai pot permite să îl țină, din cauza plafonului salarial impus de La Liga, în ciuda faptului că acceptase să i se scadă 50% din salariu. Inima frântă a lui Messi și a milioanelor de fani ale Barcelonei reprezenta ceea ce Al-Khelaifi a gândit-o drept una dintre marile sale victorii din fotbal.

Messi a fost contactat instant de oficialii Parisului, iar transferul s-a făcut în doar câteva zile, pe gratis, cu argentinianul urmând să încaseze 25 de milioane de euro salariu anual, plus încă o sumă importantă la semnătură, care a crescut considerabil odată cu 'efectul Messi'. Transferul superstarului argentinian îi asigura PSG-ului notorietatea la care visa Nasser Al-Khelaifi, iar mutarea avea să fie o adevărată lovitură de imagine dată de gruparea din capitala Franței.

Laporta a declarat, la un moment dat: „Messi generează mai multe încasări decât suma pe care o câștigă”, dezvăluind și faptul că în urma unui studiu făcut de Barcelona s-a descoperit că „Messi generează o treime din veniturile totale ale Barcei, iar sponsorii cer să îl aibă pe Messi”.

Astfel, la doar 10 zile de la transfer, PSG a începtut să simtă ce înseamnă, în realitate, transferul făcut. Rețelele de socializare ale clubului au înregistrat o creștere cu 19 milioane de urmăritori internaționali, iar oficialii clubului au început renegocieri cu sponsorii pentru a obține contracte mai mari, bazate pe prezența lui Messi.

Transferul fotbalistului argentinian a asigurat o conexiune importantă pe ruta Qatar - China, PSG având o mare deschidere în zona Asiei datorită notorietății pe care o are acesta, fiind comparat ca impact chiar cu Michael Jordan, astfel că după mai bine de trei ani, pe ecranele din India și Vietnam va reveni Ligue 1. Comparația cu legendarul baschetbalist este cu atât mai justificată cu cât unul dintre sponsorii Parisului este chiar Jordan.

Michael Jordan has made $7 million from shirt sales since Lionel Messi joined PSG, according to @TyCSports ???? pic.twitter.com/UOlCVuK48H — B/R Football (@brfootball) August 20, 2021

Departamentul de marketing al Barcelonei a realizat o scurtă analiză, iar din aceasta a reieșit că 10% dintre vizitatorii orașului sunt sosiți pentru fotbal, iar majoritatea își organizau excursiile, în mare parte, datorită lui Messi. În cazul Parisului, odată cu transferul lui Neymar, cifrele au arătat că fiecare meci jucat pe Parc des Princes a fost sold-out. Întărind ideile menționate, aducerea argentinianului a crescut vizibil interesul pentru PSG, astfel că prețurile biletelor de meci au fost mărite, în ciuda contextului dat de pandemie.

„Pentru club, Messi este un bun comercial enorm, dar pentru campionat, deși ajută, nu este o baghetă magică”, a dezvăluit o sursă apropiată de PSG pentru The Athletic. În același timp, fostul expert în sponsorizări al lui Liverpool, Valentino, a avertizat: „Provocarea pe care o vor avea este că Ligue 1 nu este atât de puternică, astfel că trebuie să câștige Champions League, lucru pe care îl au ca obiectiv, altfel oamenii vor percepe asta ca pe un eșec. Dominarea PSG-ului poate cauza o lipsă de încântare, astfel că scena lor principală este Europa”.

În ciuda speculațiilor apărute, conform cărora qatarezii s-ar folosi de transferul lui Messi pentru a curăța imaginea Qatarului pentru Mondialul din 2022, în urma scandalului iscat după morțile provocate de suprasolicitarea angajaților în construcția stadioanelor, în contractul argentinianului nu ar exista astfel de clauze.

Cu toate astea, surse apropiate organizatorilor au informat The Athletic că aceștia sunt încrezători că Messi va merge acolo pentru a juca în tricoul Argentinei, iar Mondialul organziat în Qatar va fi ultimul pentru el.

Super-transferul stelar al lui Messi părea să promită însă spectacol și pe teren, fanii așteptându-se să îl vadă pe micuțul argentinian desfășurându-se ca în zilele sale de glorie la Barcelona. Cu toate astea, fotbalistul nu pare a se fi adaptat încă în tricoul PSG-ului, jocul mai agresiv al campionatului, climatul rece, dar și coechipierii punându-și amprenta în evoluțiile sale, mai mult șterse.

Lionel Messi a jucat 16 meciuri în tricoul lui Paris Saint-Germain în acest sezon și a înscris 6 goluri, oferind și 5 assist-uri. De evidențiat este faptul că argentinianul are cinci dintre reușite în Champions League, acolo unde jocul său a fost mult mai solid, fiind obișnuit cu înfruntări la acest nivel și cu adversari diferiți. În campionat, lucrurile nu sunt la fel de străluicite, iar Messi, la fel ca și Neymar, în acest start de sezon, a fost ținta rigurozității francezilor, fiind criticat pentru prestațiile sale.

Vestiarul PSG, teren minat! Tensiuni la cote maxime cauzate de capricii



Numele uriașe din fotbal aliniate de Mauricio Pochettino meci de meci nu reușesc să arate ca o echipă, spre surprinderea tuturor, iar L'Equipe a găsit unul dintre motive. Într-un material amplu, ziarul francez analizează care sunt factorii care duc la 'ruptura' din teren, acolo unde fiecare jucător pare pe cont propriu.

De la transferul lui Donnarumma și până la scandalul amoros dintre Wanda Nara și Mauro Icardi, vestiarul lui PSG pare că stă mereu pe un butoi cu pulbere, gata să explodeze în orice moment. Tehnicianul argentinian este, cu siguranță, copleșit de puterea starurilor Parisului, astfel că atmosfera de la echipă este departe de cea dorită.

Antrenorul a fost surprins de strategia clubului și de dorința conducerii de a-l transfera pe Donnarumma, jucător venit liber de contract, știind încă din start că urma să aibă probleme în ceea ce privește titularul din poartă. De la începutul sezonului și până acum, pentru a nu alimenta și mai mult problemele, Pochettino a ales să îi alterneze în poartă pe Navas și pe goalkeeper-ul italian.

????⚽️ | NEW: The arrivals of Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma and Lionel Messi were not in the plans of Pochettino in the summer, and have also caused a split in the dressing room Via @lequipe — Football For All (@FootballlForAll) December 21, 2021

Un alt subiect care aduce probleme este legat de ieșirile nocturne ale jucătorilor, care sunt destul de frecvente și afectează ritmul echipei. Parisul este deja cunoscut drept un oraș al distracției, iar fotbaliștii lui PSG nu fac excepție. Chiar după gala Balonul de Aur, câștigat de Leo Messi pentru a șaptea oară, argentinianul și mai mulți coechipieri au mers în club, pentru a petrece. Ziua următoare, atât el, cât și Paredes nu au mers la antrenament, acuzând o presupusă gastroenterită.

Situația nu a fost deloc pe placul unora dintre jucătorii lui Paris Saint-Germain, aprofundând starea de tensiune. Nici 'cel mai scump transfer din istorie' nu face excepție, brazilianul fiind recent implicat într-un moment care a generat agitație la club.

Neymar a întârziat la o acțiune făcută cu unul dintre sponsorii echipei, cel mai probabil din cauza unei discrepanțe provocată de testul Covid pe care și-l făcuse în dimineața respectivă. Directorul sportiv, Leonardo, se pregătise să îl sancționeze, însă a renunțat ulterior la idee, de frică să nu apară în presă zvonuri legate de o posibilă pedeapsă, care să generze și mai mult zgomot mediatic. Nici acest moment nu a fost pe placul altor jucători din vestiar.

Scandalul dintre Mauro Icardi și Wanda Nara a ținut primele pagini ale ziarelor, afectând în mod indirect și vestiarul. Argentinianul a plecat la Milano pentru a-și rezolva problemele cu soția, pierzând câteva antrenamente, dar și un meci pentru PSG, iar tehnicianul a fost nevoit să accepte, nu doar situația, ci și faptul că se află la un club în care viața extrasportivă poate cântări mai mult decât dorința de performanță.

Antrenorul, sau cel condamnat din start la 'supunere'



Imediat după ce Paris Saint-Germain a fost preluată de Qatar Sports Investmens, condusă de Nasser Al-Khelaifi, obiectivul a fost ca echipa să devină un nume, iar de atunci, omul de afaceri originar din Qatar a căutat ca și cei care stau pe banca tehnică să fie oameni importanți din fotbal.

Primul antrenor numit de Al-Khelaifi a fost Carlo Ancelotti, care a stat un an și jumătate pe banca tehnică a Parisului, urmat de Laurent Blanc, care a avut un mandat de trei ani.

În momentul realizării celui mai scump transfer din istorie, pe banca tehnică se afla Unai Emery, tehnicianul însărcinat să facă din PSG o putere mondială. Deși îi avea Neymar și Mbappe, formând atacul letal pe care orice tehnician îl poate dori, Emery nu a reușit să depășească granițele Franței la nivel de trofee.

Cunoscut ca fiind un tehnician dificil, Emery nu a reușit să se facă plăcut în vestiarul lui PSG, mai ales odată cu venirea lui Neymar, dornic să fie tratat drept starul care fusese adus să fie. Relația cu antrenorul s-a degradat în timp, care a anunțat în aprilie 2018 că părăsește banca grupării din Paris, la finalul sezonului.

Șase trofee a lăsat în urma sa Unai Emery la Paris Saint-Germain, câștigând titlul o dată, Cupa Franței de două ori, Cupa Ligii o dată și Super Cupa de două ori.

Cel care l-a precedat pe Unai Emery pe banca tehnică a lui PSG a fost Thomas Tuchel, care a semnat pe 1 iulie 2018. Neamțul s-a 'bucurat' de o echipă care îi avea în componență pe unii dintre cei mai importanți jucători ai fotbalului și a reușit să câștige toate trofeele interne posibile.

Tot el a fost cel alături de care Paris Saint-Germain a fost cel mai aproape de câștigarea trofeului suprem, Champions League. În 2020, francezii au jucat finala cu Bayern Munchen, însă au pierdut cu 0-1, grație golului înscris de Kingsley Coman, în timpul regulamentar.

În startul sezonului următor, în luna octombrie, a existat un schimb de replici dur între Tuchel și Leonardo, provocat de plecările suferite de echipă în vară, multe nume importante, printre care și Thiago Silva, plecând pe gratis. Tehnicianul neamț și-a expus public nemulțumirea atunci, declanșând astfel o reală avalanșă cu conducerea clubului.

„Pierdem prea mulți jucători gratis. E prea mult. Nu putem să cerem de la această echipă același lucru pe care l-am cerut sezonul trecut”, spunea Tuchel, nemulțumit. Leonardo nu s-a putut abține, oferindu-i antrenorului replica, tot în public: „Trebuie să îi respecți pe superiorii tăi!”

Două lui mai târziu, PSG anunța demiterea singurului antrenor care a reușit să formeze din starurile de sute de milioane o echipă, ajungând în premieră în finala Champions League.

Thomas Tuchel: Tuchel's PSG have scored more goals (105) than any other side in Europe's top five leagues this season For more team stats -- https://t.co/FpD6vlIRIn pic.twitter.com/ncU9qEJcDs — WhoScored.com (@WhoScored) May 25, 2019

Din luna ianuarie, cel care a acceptat 'provocarea' de a ține sub control capriciosul vestiar al lui Paris Saint-Germain este Mauricio Pochettino. Argentinianul a reușit să apropie gruparea franceză, care a ratat titlul în sezonul trecut, în detrimentul lui Lille, de o nouă finală Champions League, însă PSG, care își luase revanșa cu Bayern în sferturile de finală, eliminându-i pe nemți, se vedea eliminată de Manchester City în semifinală.

Un nou sezon a adus o provocare și mai mare pentru Mauricio Pochettino, una pe care nici măcar nu a cerut-o. Conducerea Parisului a reușit o campanie formidabilă de transferuri, aducând nume precum Messi, Sergio Ramos, Donnarumma sau Wijnaldum, pe gratis, iar tehnicianul s-a văzut pus în fața situației de a face față valului de staruri pe care trebuie să le controleze și din care trebuie să alcătuiască o echipă.

Până în prezent, antrenorul pare copleșit de lotul valoros pe care îl are în subordine, iar principala problemă o reprezintă faptul că el nu reușește să fie perceput de jucătorii săi drept autoritatea supremă din echipă, starurile fiind în continuare cele care dau tonul.

Investiții colosale, rezultate modeste, transferuri nejustificate

Din 2017, odată cu transferul-lovitură al lui Neymar, făcut la 222 de milioane de euro, PSG a fost un adevărat 'bancomat'. 238 de milioane a investit Al Khelaifi în transferuri în acel an, iar în următorul a reușit să își doboare 'recordul', investind nu mai puțin de 262 de milioane de euro în transferurile lui Mbappe, Paredes, Kehrer și Bernat.

Un an mai târziu, gruparea franceză realiza transferuri de 95 de milioane de euro, cele mai importante, din punct de vedere financiar, fiind cele ale lui Gueye și Diallo, iar în 2020 a cumpărat de 62 de milioane de euro, dintre care 50 au fost plătite tot pentru a acoperi flancul ofensiv, în schimbul lui Mauro Icardi.

În acest an, PSG a reușit să transfere numele importante din fotbal la cost zero, Messi, Ramos, Donnarumma și Wijnaldum venind din postura de jucători liberi de contract, plătind 60 de milioane pe Hakimi și 16 pe Danilo Pereira. În ciuda faptului că cei menționați mai sus au venit pe gratis, numele lor implică de la sine salarii pe măsură, astfel că nici investițiile din acest an nu pot fi încadrate ca fiind ieftine. Desigur, în acest timp, francezii au reușit să și vândă de sume importante, astfel încât să se poată încadra în Fair Play-ul Financiar.

În total, din 2017 și până în vara lui 2021, Paris Saint-Germain a investit 740 de milioane de euro, adică o medie de 185 de milioane de euro pe an, sume nejustificate până în prezent, ținând cont că echipa nu a reușit să câștige niciun trofeu european.

Mai mult decât atât, în ultimii 10 ani, de când Nasser Al-Khelaifi a început să investească la echipă, Paris Saint-Germain a și pierdut de trei ori titlul în Franța, cu adversare net inferioare din punct de vedere al valorii lotului.

În sezonul 2011/12, Montpellier a câștigat campionatul cu un lot a cărui valoare de piață era de 49.2 milioane, în timp ce al lui PSG valora atunci 223.1 milioane de euro. În sezonul 2016/17, AS Monaco a ieșit campioană, lotul său fiind cotat la 190.45 milioane de euro, în timp ce gruparea lui Al-Khelaifi avea un lot de 502.05 milioane de euro.

Sezonul trecut a reprezentat o lovitură și mai mare pentru Paris Saint-Germain, cu cât Lille, care a câștigat campionatul cu un punct avans, avea un lot cotat la 220.05 milioane de euro, în timp ce al grupării din capitala Franței ajungea la 848.05 milioane de euro.

În acest sezon, Paris Saint-Germain are de departe cel mai valoros lot din toți anii, având o valoare de 927.70 de milioane de euro, iar în campionat este lider, cu 46 de puncte, la 13 puncte distanță de Nice și Marseille.

???? le PSG tue le foot pic.twitter.com/8pM8uOxD3h — Bast ???????? (@Bast_Brv) December 28, 2021

Cu toate astea, Parisul s-a calificat în optimile Champions League de pe poziția a doua, cu 11 puncte obținute, după ce a pierdut returul cu City și a remizat cu Leipzig și Brugge. În ciuda lotului și a atacului stelar care ar trebui să dea fiori oricărei defensive, PSG este departe de echipa care își poate asigura prezența în finala Champions League, mai ales în contextul în care adversarul din optimi este Real Madrid.

În campionat, Messi, Neymar și Mbappe au împreună 13 goluri, 9 dintre ele fiind înscrise de atacantul francez, în timp ce superstarul argentinian are o singură reușită în Ligue 1, iar Icardi are 4 goluri. PSG are 39 de goluri înscrise, astfel că 22 dintre ele sunt înscrise de alți jucători decât cei din atac, fiind încă o dovadă că atacul care se voia a fi letal, încă nu funcționează așa cum trebuie.

În Champions League, fotbalistul adus de la Barcelona are 5 goluri, iar Mbappe 4. Cei doi sunt singurii fotbaliști din atac care au reușit să înscrie și au 9 goluri împreună din cele 13 înscrise în total de PSG în competiția supremă.

Conform unei analize făcută de Sporting Life Footbal & Infogol, în ceea ce privește media calităților șanselor create, adică expected goals (n.r. măsurătoare statistică ce oferă un număr de goluri pe care o echipă ar fi trebuit să le fi înscris, în medie, în funcție de șuturile expediate pe poartă), în faza grupelor, PSG s-a clasat pe poziția a noua.

Lider a fost Manchester City, cu o medie de 16.8, în timp ce gruparea franceză a avut o medie de 11.7, sub echipe precum Ajax, Liverpool, Chelsea sau Leipzig.

???? Most Expected Goals (xG) created in the Champions League group stages: 1️⃣???????????????????????????? Man City – 16.8

2️⃣???????? Bayern – 16.3

3️⃣???????? Ajax – 15.6

4️⃣???????????????????????????? Liverpool – 13.5

5️⃣???????????????????????????? Chelsea – 13.0

6️⃣???????? RB Leipzig – 12.8

7️⃣???????? Inter Milan – 12.2

8️⃣???????? Dortmund – 11.9

9️⃣???????? PSG - 11.7

1️⃣0️⃣???????? Sporting - 11.7 pic.twitter.com/E17X1lggR0 — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) December 9, 2021

'Client fidel' al golurilor și paselor decisive la Barcelona, acolo unde era motorul echipei și cel care oferea dinamică jocului, Messi este departe de forma care l-a consacrat. Afectat de schimbările petrecute, de la climatul Parisului până la vestiar și adversarii mult mai fizici, față de cei din Spania, acolo unde își primea uneori pe teren 'respectul cuvenit', argentinianul nu se regăsește încă, iar cifrele sale o dovedesc.

Sporting Life Footbal & Infogol a analizat prestațiile lui Leo Messi în tricoul Barcelonei, iar în urma rezultatului, superstarul argentinian a reușit să își depășească în ultimele cinci sezoane consecutive calitatea șanselor create. Spre exemplu, în ultimul sezon, xG-ul său era de 25.65, iar el a reușit să înscrie 30 de goluri.

În sezonul 2019/20, Messi a avut un xG de 21.65 și a înscris 25 de goluri, iar la capitolul assist-uri și-a depășit xA-ul de 17.11 cu 21 de pase decisive.

???? Lionel Messi may be 34, but he outperformed his Expected Goals in La Liga for the FIFTH season in a row. ???????? Now he'll be looking to make that six with PSG in Ligue 1 pic.twitter.com/4acWnJgBeL — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) August 10, 2021

În urma unei analize a ultimelor cinci sezoane, xG-ullui Messi a fost de 131.2, iar el a reușit să înscrie 162 de goluri, având astfel un procentaj de 23%.

???? Of all the players who have scored 100+ goals in Europe's big five leagues over the past five seasons, only Harry Kane can match Lionel Messi's xG outperformance. ???????????? Even at the age of 34, the GOAT will be confident of maintaining that momentum in Ligue 1 with PSG — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) August 10, 2021

Cu toate astea, în Ligue 1, Messi are un singur gol înscris în ciuda faptului că xG-ul său este de 4.67, fiind și jucătorul cu cele mai multe șanse de gol create, care însă nu a reușit să înscrie. Însă, media de șanse poate fi analizată și într-un sens pozitiv, iar odată cu restartul sezonului, dacă reușește să se adapteze, poate deveni unul dintre jucătorii cheie ai Parisului, așa cum visează deja milioanele de fani.

Messi has only managed to score 1 goal in 865 league minutes for PSG. He's hit the woodwork SIX times ???? pic.twitter.com/IoaKzZlGVQ — ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2021

Erori în lanț, rezultat pe măsură



Deși are cel mai puternic lot la nivel de nume, PSG nu reușește să spulbere tot în calea ei, pe modelul Bayern Munchen, așa cum visează Nasser Al-Khelaifi, încă din 2011, de când a preluat clubul. Motivele? O serie de erori în lanț care au făcut din PSG un produs atractiv, dar niciodată de o calitate altfel decât individuală.

Oficialii clubului au greșit constant în alcătuirea lotului, principala problemă fiind faptul că au căutat să transfere nume sonore, bazându-se că ele ar putea rezolva de la sine alte lipsuri din echipă. Conducătorii lui PSG le-au acordat prea mult credit starurilor, care au fost tratate 'regește' cu contracte de milioane și avioane private sau decizii preferențiale, sperând probabil că astfel vor obține din partea jucătorilor un răspuns pe măsură, însă în teren.

Cu cât capriciile creșteau, cu atât jocul echipei devenea mai șters, rupturile din teren fiind vizibile, iar vinovați, în acest sens au fost și tehnicienii, dominați din start de 'regii vestiarului'. Starurile Parisului vor să aibă prim-planul și în teren, astfel că jocul de echipă este lăsat pe plan secund.

O mare eroare a fost, cel mai probabil, demiterea lui Thomas Tuchel. Neamțul riguros a fost singurul care a reușit să facă performanță la nivel înalt cu starurile Parisului, dovada fiind și finala Champions League, în care PSG a ajuns, în premieră, chiar sub comanda lui.

Dovada eșecului, în acest sens este, și faptul că Tuchel a reușit să câștige Champions League imediat după ce a plecat de la PSG și a semnat cu Chelsea, în timp ce prestația echipei franceze căpăta un sens regresiv.

One year ago today, Thomas Tuchel was sacked by PSG. He was picked up by Chelsea a month later: ▪️ Took a ninth-place Chelsea team and finished fourth

▪️ Led them to an FA Cup final

▪️ Won the Champions League

▪️ Won the UEFA Super Cup ????☕️ pic.twitter.com/iH5kGP0MsB — B/R Football (@brfootball) December 24, 2021

Cum s-ar putea schimba situația de la Paris Saint-Germain



Probabil cea mai logică și previzibilă mutare ar fi schimbarea antrenorului, iar recent, în repetate rânduri s-a scris că postul lui Mauricio Pochettino ar fi în pericol. Problema apare în cazul în care argentinianul ar urma să plece, deoarece dacă se urmează cursul ultimilor ani, șefii ar căuta să facă un transfer de răsunet, nu unul care să asigure titluri în competițiile europene.

PSG are nevoie de un antrenor riguros, precum Klopp, Guardiola sau chiar Tuchel, care pot ține sub control capricioasele staruri care se cred mai presus decât echipa. Cu un tehnician care domină vestiarul, fotbaliștii ar fi mai focusați pe munca din teren, iar calitățile lor ar putea fi fructificate la potențial maxim.

Spre exemplu, Liverpool s-a lovit de o situație similară, după ce au apărut conflicte între Sadio Mane și Mohamed Salah, starurile echipei. Cu ajutorul lui Klopp, dar și a filosofiei care este la clubul englez, cei doi fotbaliști au găsit o cale de a face pace, înțelegând că binele echipei este cel care contează, iar de atunci, Liverpool a fost una dintre echipele de top ale Europei.

Cea mai mare problemă în acest sens, mai ales când vine vorba de un antrenor este răbdarea, lucru care la Paris Saint-Germain nu există, iar demiterea lui Tuchel este cel mai bun exemplu. Tehnicianul ar fi putut face din PSG o putere a Europei, dacă însă beneficia de libertate absolută din partea conducerii și ar fi primit timpul cerut.

Pot stelele străluci în aceeași echipă?



Stelele adunate într-un în același loc formează o galaxie, astfel că rețeta de a transfera staruri la o echipă pentru a forma o putere ar putea da roade, doar dacă acestea reușesc să își înțeleagă rolul din echipă, dar și faptul că joacă într-un sport în care alți 10 jucători sunt pe teren.

PSG are nevoie de jucători dispuși să își dea viața pe teren, precum Idrissa Gana Gueye, dar și de role playeri, așa cum este Marco Verratti, așa cum are nevoie și de starurile sale pentru a aduce plus valoare echipei, mai ales în momentele cheie de joc. Piesa cheie o reprezintă însă antrenorul, iar Parisul are disponibilitatea financiară pentru a-și permite orice tehnician, dar lucrul care contează cel mai tare este ca acesta să fie capabil să își unească echipa, astfel încât toate să meargă în același sens.