SURPRIZA! Razvan Lucescu, invitat de FRF marti la scoala de antrenori, la o saptamana dupa ce a declarat ca nationala e controlata de impresari

Razvan Lucescu este asteptat marti, la sediul Federatiei, sa le tina un discurs cursantilor de la scoala de antrenori

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Razvan Lucescu este asteptat marti dimineata la sediul Federatiei, pentru a le impartasi din experienta lui cursantilor de la scoala de antrenori.

N-ar fi nicio surpriza, pentru ca e deja o practica obisnuita ca FRF sa invite antrenorii romani cu experienta la cursuri, insa invitatia Federatiei vine la scurt timp dupa ce Razvan Lucescu a acordat un interviu in care a pus la indoiala meseria de antrenor.

Ce a declarat Razvan Lucescu intr-un interviu pentru Gazeta:



"Pentru mine, ca antrenor profesionist, echipa nationala nu exista!"

"Am inteles din experienta pe care am avut-o. Nationala e folosita de absolut toti in interesul personal al fiecaruia. E folosita de impresari care vor sa-si impinga jucatorii in lot, de conducatori de cluburi care cauta si ei sa aiba fotbalisti convocati, pentru ca astfel sa le ridice cotele."

"Eu vorbesc din experienta directa pe care am avut-o. Si spun ca elimin total prima reprezentativa din viitorul meu."

"Mai e un aspect: daca te duci la nationala, nu esti antrenor!"