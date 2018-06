Dragos Grigore, in Champions League! Fundasul nationalei a semnat cu o campioana din Europa!

Dupa ani de zile in care a jucat in Qatar, la Al-Sailiya, Dragos Grigore a semnat cu bulgarii de la Ludogorets. Grigore va fi coleg cu Moti si Keseru la campioana Bulgariei, echipa care forteaza o noua calificare in grupele Champions League in aceasta vara.

Ludogorets a facut deja anuntul oficial, Grigore fiind asteptat la reluarea pregatirilor dupa vacanta.

