Mihai Pintilii, destăinuiri despre "pas cu latul", ce face în Moldova și drumul alături de Săpunaru

Mihai Pintilii e omul din umbră la FCSB. Fotbaliștii îl admiră pentru felul în care se sacrifica pe teren, iar în postura de antrenor îl respectă și îi cer sfaturi. Pentru a-și lua licența de antrenor, Mihai Pintilii a ales Republica Moldova, țară în care ajunge după o călătorie cu mașina, în patru.

Pintilii și Săpunaru, drum spre Chișinău. "Facem cu schimbul, nu conduc doar eu"

„La Chișinău mergem cu mașina. Merg cu Săpunaru, cu Herea și cu Daniel Bălașa. Facem șase ore cu mașina. Facem cu schimbul, nu conduc doar eu. Modulul durează trei zile. În fiecare zi de la 8:00 când avem micul-dejun și se termină totul la 12 când avem analiza meciului. A doua zi dimineață o luăm de la capăt”, a spus Mihai Pintilii, potrivit Gsp.

Fostul mijlocaș a făcut pentru sursa mai sus menționată și o comparație între ce i se cere la Școala de Antrenori din România și cum e la cea din Chișinău. Un tip care spune verde-n față ce gândește, Pintilii lasă de înțeles că metodele din România au devenit... ciudate pentru foștii fotbaliști cu mare experiență și cu selecții la prima reprezentativă.

„Sunt lucruri care mă ajută în Moldova. Vor să te ajute și nu vor să te nenorocească. Vor să te ajute să-ți iei licența. Asta nu înțeleg românii aici. Eu aici îmi iau carnetul de antrenor și mă pun să fac niște chestii care n-au nicio logică... N-au nicio legătură”, a continuat antrenorul de la FCSB.

"Ne-au pus să dăm pas cu latul"

Mihai Pintilii urmează cursurile Școlii de Antrenori din Moldova pentru a-și lua licența PRO, act care-i permite să devină principal la o formație din Superliga. Cursurile se vor termina în 2024.

„Eu am 46 de meciuri la echipa națională, iar ei pe mine și pe Chipciu ne-au pus să dăm pas cu latul! Am nevoie de asta la carnetul de antrenor? Sau să dau cu capul! Mi se par lucruri care nu-și au logica. OK, învață-mă... Du-mă la școală să fac anatomie, biologie, biomecanică. Da, sunt de acord să merg să învăț. Dar mă scoți afară să dau pas cu latul sau să fac un plan de antrenament mi se pare că e prea mult. Eu mă duc, că trebuie să fac chestia asta”, a încheiat Pintilii.