Cu două zile înaintea semifinalei pentru Cupa Mondială împotriva Turciei, fostul internațional a analizat opțiunile de la mijlocul terenului. În absența lui Marius Marin, care este accidentat, naționala României caută un jucător cu profil defensiv capabil să facă pereche cu Vlad Dragomir. Fostul atacant este de părere că jucătorul Universității Craiova, Vladimir Screciu, reprezintă alegerea ideală pentru a opri construcția adversarilor.

„Eu aș juca cu închizător, cu Screciu, iar lângă el să fie Dragomir. Eu trebuie să anihilez adversarul atunci când nu am mingea. În momentul în care adversarul îi are pe Arda Guler și pe Calhanoglu, aici sunt, practic, laboratoarele echipei.

Așa trebuie să ai un profil defensiv care să recupereze, cum e Marius Marin. S-a ales profilul care trebuie să închidă și să fie tampon în fața adversarului, când puteai alege un jucător cu o tehnică mai mare. Care a fost cel mai bun meci al României? Cel cu Austria! Cum am jucat atunci, cu Marius Marin și Dragomir. La fel trebuie să jucăm și acum, avem nevoie de un pivot acolo, un număr 5, trebuie să fie cineva în fața apărării, mai ales în fața unei naționale atât de puternice”, a transmis Ilie Dumitrescu pentru Digisport.

Cifrele mijlocașului la echipa națională

Vladimir Screciu a adunat până în prezent șase selecții în tricoul primei reprezentative. Sub comanda selecționerului Mircea Lucescu, mijlocașul a început din primul minut atât în partida amicală cu Moldova, cât și în succesul clar obținut de „tricolori”, scor 7-1, împotriva naționalei din San Marino, în ultima etapă din grupele de calificare pentru turneul final din 2026.

Dacă trece de Turcia în partida de joi seară, programată de la ora 19:00, România va juca finala barajului împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.