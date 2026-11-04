Surpriza pe care Gică Hagi o poate pregăti!

Gică Hagi, selecționerul României, a anunțat lotul preliminar pentru ultimele meciuri ale României din Liga Națiunilor. În noiembrie, pe 14 și 17, România va înfrunta Polonia (acasă), respectiv Bosnia (deplasare). Tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, după ce au pierdut primele patru jocuri.

Lotul preliminar anunțat de Gică Hagi cuprinde doar fotbaliști care evoluează în străinătate. Lista finală va cuprinde și jucători din Superliga.

Naționala României: Robert Niță crede că Gică Hagi îl poate convoca pe Alexandru Pașcanu

Invitat în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, fostul fotbalist Robert Niță a numit jucătorul din prima divizie a României care poate fi convocat de Gică Hagi pentru acțiunea din perioada următoare. Din punctul său de vedere, Alexandru Pașcanu (28 de ani), legitimat la Rapid, poate fi titular pentru națională!

Pașcanu a fost convocat și pentru acțiunea trecută a României, dar a suferit o accidentare apoi. Acum, după prestațiile din prima divizie (stoperul a fost titular în Rapid - Csikszereda 2-0), Niță crede, totuși, că, făcând o analiză atentă a lui Pașcanu, el merită să fie parte din lotul primei reprezentative.

”Pașcanu a fost pe lista domnului Hagi și la acțiunea trecută, dar s-a accidentat. Nu a renunțat domnul Hagi la el atunci. E un fundaș care își face treaba, marchează la fazele fixe, face superioritate la mijlocul terenului, are o pasă lungă bună, poate fi convocat la națională”, a spus Robert Niță în emisiunea VOYO Sport Live!

Alexandru Pașcanu, de la Rapid, unul dintre cei mai buni fundași centrali din Superliga României

Născut la Bârlad, în vârstă de 28 de ani, Alexandru Pașcanu a bifat în această ediție de campionat nouă meciuri și a marcat de două ori. El evoluează la Rapid din vara anului 2024, când a fost adus din Spania, de la Ponferradina, pentru 350.000 de euro.

În trecut, a mai evoluat pentru Leicester U23, CFR Cluj, FC Voluntari, iar de când a venit la Rapid a totalizat 73 de meciuri, 10 goluri și o pasă decisivă. Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Pașcanu este de 1.3 milioane de euro.

Pentru prima reprezentativă a României, Pașcanu a adunat doar un meci, în jocul din Nations League din 18 noiembrie 2024, scor 4-1 cu Cipru, de pe teren propriu. Actualul fundaș central al Rapidului a fost integralist.