VIDEO EXCLUSIV Surpriza pe care Gică Hagi o poate pregăti!

Surpriza pe care Gică Hagi o poate pregăti! Nationala
SPORT.RO
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România se pregătește pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor. 

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Surpriza pe care Gică Hagi o poate pregăti!

Gică Hagi, selecționerul României, a anunțat lotul preliminar pentru ultimele meciuri ale României din Liga Națiunilor. În noiembrie, pe 14 și 17, România va înfrunta Polonia (acasă), respectiv Bosnia (deplasare). Tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, după ce au pierdut primele patru jocuri.

Lotul preliminar anunțat de Gică Hagi cuprinde doar fotbaliști care evoluează în străinătate. Lista finală va cuprinde și jucători din Superliga.

Naționala României: Robert Niță crede că Gică Hagi îl poate convoca pe Alexandru Pașcanu

Invitat în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, fostul fotbalist Robert Niță a numit jucătorul din prima divizie a României care poate fi convocat de Gică Hagi pentru acțiunea din perioada următoare. Din punctul său de vedere, Alexandru Pașcanu (28 de ani), legitimat la Rapid, poate fi titular pentru națională!

Pașcanu a fost convocat și pentru acțiunea trecută a României, dar a suferit o accidentare apoi. Acum, după prestațiile din prima divizie (stoperul a fost titular în Rapid - Csikszereda 2-0), Niță crede, totuși, că, făcând o analiză atentă a lui Pașcanu, el merită să fie parte din lotul primei reprezentative.

”Pașcanu a fost pe lista domnului Hagi și la acțiunea trecută, dar s-a accidentat. Nu a renunțat domnul Hagi la el atunci. E un fundaș care își face treaba, marchează la fazele fixe, face superioritate la mijlocul terenului, are o pasă lungă bună, poate fi convocat la națională”, a spus Robert Niță în emisiunea VOYO Sport Live!

Alexandru Pașcanu, de la Rapid, unul dintre cei mai buni fundași centrali din Superliga României

Născut la Bârlad, în vârstă de 28 de ani, Alexandru Pașcanu a bifat în această ediție de campionat nouă meciuri și a marcat de două ori. El evoluează la Rapid din vara anului 2024, când a fost adus din Spania, de la Ponferradina, pentru 350.000 de euro.

În trecut, a mai evoluat pentru Leicester U23, CFR Cluj, FC Voluntari, iar de când a venit la Rapid a totalizat 73 de meciuri, 10 goluri și o pasă decisivă. Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Pașcanu este de 1.3 milioane de euro.

Pentru prima reprezentativă a României, Pașcanu a adunat doar un meci, în jocul din Nations League din 18 noiembrie 2024, scor 4-1 cu Cipru, de pe teren propriu. Actualul fundaș central al Rapidului a fost integralist.

Lotul preliminar al României pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI: Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

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