Pentru prima oară peste borna de 40 de victorii într-un sezon WTA, Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) luptă cu șanse reale pentru câștigarea trofeului pus în joc la Hong Kong.
Ajunsă în optimi, Cîrstea este cap de serie numărul unu și, în cazul adjudecării titlului, și-ar trece în cont încă o premieră în carieră: apropierea a două titluri WTA, în proba individuală, în același sezon.
Arina Sabalenka, cea mai faimoasă „victimă” a Soranei Cîrstea în 2026
Campioană la Tashkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025) și Cluj-Napoca (2026), Sorana Cîrstea a demonstrat în acest an că traversează cea mai bună formă a carierei și când vine vorba de întâlnirile cu jucătoarele din top 10-20 mondial.
Prezentă de 25 de săptămâni în pragul ierarhic care numără doar primele douăzeci de jucătoare ale Planetei, Sorana Cîrstea oferă lecții de longevitate tinerelor jucătoare, arătând că urcarea până aici nu a fost întâmplătoare, fiind susținută de jumătate de an.
Sabalenka, Ostapenko, Noskova, Mertens și Paolini, printre jucătoarele învinse de Cîrstea
Revenirea de la 0-1 la seturi, semnată în fața Arinei Sabalenka, în turul trei al competiției WTA 1000 de la Roma, rămâne cea mai impunătoare victorie a celui mai bun an din cariera Soranei Cîrstea.
2-6, 6-3, 7-5 a fost scorul unei întâlniri în care Cîrstea a demonstrat în setul decisiv că nu a fost vorba doar despre o relaxare a Sabalenkăi, ci și despre abilitatea de a găsi slăbiciunile jucăotarei care a ocupat locul întâi WTA la ora disputării jocului. În plus, scorul meciurilor directe dintre cele două relevă același lucru, echilibru, 2-2.
Record în carieră: Cîrstea a depășit borna de 40 de succese într-un sezon
Până la Sabalenka, în primăvară, Sorana Cîrstea deja învinsese jucătoare ca Anastasia Pavlyuchenkova, Jelena Ostapenko - chiar consecutiv, în debutul anului -, după care s-a distrat cu Emma Răducanu în finala Transylvania Open, încheiată 6-0, 6-2.
A trecut de Linda Noskova (8 WTA) - campioana Wimbledon 2026 - la Dubai, Miami și Roma - de Diana Shnaider (11 WTA), la Indian Wells, dar și de Elise Mertens - actualmente vecină de clasament -, la Miami.
Remarcabilă a fost și victoria cu 6-3, 6-3 în fața italiencei Jasmine Paolini, din turul trei al Openului American, un joc controlat de româncă în fața unei adversare cu două finale de Grand Slam jucate, în ultimii ani.