Pentru prima oară peste borna de 40 de victorii într-un sezon WTA, Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) luptă cu șanse reale pentru câștigarea trofeului pus în joc la Hong Kong.

Ajunsă în optimi, Cîrstea este cap de serie numărul unu și, în cazul adjudecării titlului, și-ar trece în cont încă o premieră în carieră: apropierea a două titluri WTA, în proba individuală, în același sezon.

Arina Sabalenka, cea mai faimoasă „victimă” a Soranei Cîrstea în 2026

Campioană la Tashkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025) și Cluj-Napoca (2026), Sorana Cîrstea a demonstrat în acest an că traversează cea mai bună formă a carierei și când vine vorba de întâlnirile cu jucătoarele din top 10-20 mondial.

Prezentă de 25 de săptămâni în pragul ierarhic care numără doar primele douăzeci de jucătoare ale Planetei, Sorana Cîrstea oferă lecții de longevitate tinerelor jucătoare, arătând că urcarea până aici nu a fost întâmplătoare, fiind susținută de jumătate de an.

