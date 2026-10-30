VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul "împins" titular la naționala României. Valeriu Iftime: "Merită! Oricum suntem vraiște"

Fotbalistul &quot;împins&quot; titular la naționala României. Valeriu Iftime: &quot;Merită! Oricum suntem vraiște&quot; Nationala
SPORT.RO
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Valeriu Iftime, intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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valeriu iftimebogdan racovitanEchipa NationalaRomaniaGica HagiLiga NatiunilorFC Botosani
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Fotbalistul "împins" titular la naționala României. Valeriu Iftime: "Merită! Oricum suntem vraiște"

România se pregătește de meciurile din Liga Națiunilor.

Gică Hagi, selecționerul naționalei României, a anunțat lotul preliminar pentru ultimele meciuri ale României din Liga Națiunilor. Este a doua acțiune din campanie, după cea de săptămânile trecute, care a contabilizat eșecuri pe linie.

România, acțiune în Liga Națiunilor. Meciuri cu Polonia și Bosnia

În noiembrie, pe 14 și 17, România va înfrunta Polonia (acasă), respectiv Bosnia (deplasare). Tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, după ce au pierdut primele patru jocuri.

Lotul preliminar anunțat de Gică Hagi cuprinde doar fotbaliști care evoluează în străinătate. Lista finală va cuprinde și jucători din Superliga.

Pe lista celor convocați preliminar din afara țării se numără și fundașul central Bogdan Racovițan (26 de ani), legitimat în Polonia, la Racow, unde joacă de aproape cinci ani, din ianuarie 2022, când a fost cumpărat de la FC Botoșani pentru 600.000 de euro.

Bogdan Racovițan, posibil titular în echipa națională a României

În acest sezon, el a adunat 16 meciuri, iar Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a afirmat că fostul său fotbalist ar putea fi chiar titular în duelurile din Liga Națiunilor, din această lună.

”La echipa națională au loc toți acum! Orice jucător care joacă afară e de luat în seamă, dar și în Liga 1 dacă joacă bine cineva e de luat în seamă. Nu există, în afară de 2-3 jucători titulari de drept la națională, puncte fixe. În apărare, la ultimele patru meciuri, a fost vraiște!

Bogdan Racovițan este chiar un fotbalist educat în afara Româniai, acum joacă în Polonia, e o variantă, eu așa cred”, a spus Valeriu Iftime în cadrul emisiunii VOYO Sport Live.

Bogdan Racovițan, prestații solide în Polonia, la Rakow

Bogdan Racovițan este cotat la 2 milioane de euro de Transfermarkt, iar în total, în tricoul celor de la Rakow, din ianuarie 2022 și până acum, a adunat 134 meciuri, șase goluri și trei pase decisive.

Pentru naționala României are doar șase meciuri, ultimul bifat în eșecul cu Polonia, scor 0-6, din deplasare, când a evoluat pentru 23 de minute. 

Bogdan Racovițan

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Bogdan Racovițan, în Conference League / Foto IMAGO
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