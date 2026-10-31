VIDEO EXCLUSIV Atacant pentru națională: ”Va fi o soluție bună!”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa națională a României se pregătește pentru ultimele două meciuri din Nations League.

TAGS:
septimiu câmpeanudaniel birligealouis munteanuRomaniaNationalaGica Hagi
Din articol

România se va duela cu Polonia și cu Bosnia, pe 14, respectiv 17 noiembrie.

Septimiu Câmpeanu: ”Bîrligea va fi o soluție bună pentru națională!”

  • Birligea
×
Daniel Bîrligea, la Frosinone / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

La acțiunea precedentă a echipei naționale, Gică Hagi a avut mari probleme de lot cauzate de accidentări. Louis Munteanu și Daniel Bîrligea s-au accidentat pe parcurs, iar ”Regele” a fost forțat să improvizeze în atac.

Septimiu ”Tim” Câmpeanu, fost atacant la U Cluj și Steaua, a vorbit despre cea mai bună variantă pe care Gică Hagi o are pentru postul de atacant central. Fostul fotbalist crede că prestațiile din ultima perioadă al lui Daniel Bîrligea îl recomandă ca titular în momentul de față, însă Câmpeanu crede că Hagi ar putea implementa și un sistem cu doi atacanți.

Pe Louis Munteanu nu l-am prea văzut. Bîrligea mi se pare jucătorul care e mai în forță, mai bine construit, dar Louis Munteanu e un atacant mai inteligent. Îi poate folosi pe amândoi. Nu știu, nu e ușor, dar, în orice caz, dacă Bîrligea a început să dea goluri și în Italia, cred că încrederea în el va fi din ce în ce mai mare. Cred că va fi o soluție bună pentru națională”, a spus ”Tim” Câmpeanu la VOYO SPORT LIVE.

În ultima etapă din Serie A, Daniel Bîrligea a reușit o dublă în victoria obținută de Frosinone în fața lui Lecce, scor 5-1.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Max Verstappen, penalizat înainte de MP al Mexicului!
Max Verstappen, penalizat înainte de MP al Mexicului!
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
AC Milan - Inter (21:45). Echipele probabile în Derby della Madonnina + cota pentru o victorie a echipei lui Chivu. Analiza lui Dan Chilom
AC Milan - Inter (21:45). Echipele probabile în Derby della Madonnina + cota pentru o victorie a echipei lui Chivu. Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Real Madrid urmează să anunțe transferul atacantului de 35 de milioane de euro! Acord între părți

Real Madrid urmează să anunțe transferul atacantului de 35 de milioane de euro! Acord între părți


Recomandarile redactiei
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Alte subiecte de interes
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Fotbalistul român a dezamăgit în Germania: ”Greșeli fatale”
Fotbalistul român a dezamăgit în Germania: ”Greșeli fatale”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!