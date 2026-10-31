Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”

Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”

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La acțiunea precedentă a echipei naționale, Gică Hagi a avut mari probleme de lot cauzate de accidentări. Louis Munteanu și Daniel Bîrligea s-au accidentat pe parcurs, iar ”Regele” a fost forțat să improvizeze în atac.

Septimiu ”Tim” Câmpeanu, fost atacant la U Cluj și Steaua, a vorbit despre cea mai bună variantă pe care Gică Hagi o are pentru postul de atacant central. Fostul fotbalist crede că prestațiile din ultima perioadă al lui Daniel Bîrligea îl recomandă ca titular în momentul de față, însă Câmpeanu crede că Hagi ar putea implementa și un sistem cu doi atacanți.

”Pe Louis Munteanu nu l-am prea văzut. Bîrligea mi se pare jucătorul care e mai în forță, mai bine construit, dar Louis Munteanu e un atacant mai inteligent. Îi poate folosi pe amândoi. Nu știu, nu e ușor, dar, în orice caz, dacă Bîrligea a început să dea goluri și în Italia, cred că încrederea în el va fi din ce în ce mai mare. Cred că va fi o soluție bună pentru națională”, a spus ”Tim” Câmpeanu la VOYO SPORT LIVE.

În ultima etapă din Serie A, Daniel Bîrligea a reușit o dublă în victoria obținută de Frosinone în fața lui Lecce, scor 5-1.