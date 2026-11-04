În ultimele decenii, Gigi Becali a dorit să își îndeplinească cel mai mare vis din fotbal: să vândă un fotbalist cu zeci de milioane de euro. Pentru a fi mai aproape de acest scop, patronul FCSB le-a fixat mai multor jucători clauze de reziliere uriașe, iar în această situație a fost și Gabi Iancu.

Gabi Iancu a semnat în Liga a 4-a din Spania

Atacantul a avut un start de carieră fulminant, iar în 2013, pe când avea doar 19 ani, era transferat la FCSB pentru 500.000 de euro. Deși inițial a avut clauză de reziliere de 15 milioane de euro, Gigi Becali visa la mai mulți bani, astfel că suma a ajuns până la 25 de milioane de euro.

Cum socoteala de acasă nu este ca cea din târg, Gabi Iancu nu reușea să se impună în tricoul roș-albastru, iar doar doi ani și jumătate mai târziu era împrumutat în Turcia, la Karabukspor. Despărțirea permanentă de FCSB avea loc un an mai târziu, în vara lui 2016.

Ajuns la 32 de ani, atacantul a fost legitimat ultima oară la Concordia Chiajna, în Liga 2, iar acum a luat o decizie surprinzătoare: a semnat în Liga a 4-a din Spania.

Terrassa este clubul care l-a convins pe Gabi Iancu, formație care este clasată pe locul 4 în ierarhie, cu 18 puncte adunate în primele nouă etape. Totuși, fostul jucător de la FCSB va putea evolua abia din 1 ianuarie, iar până atunci se va antrena cu echipa.