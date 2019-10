Suporterii norvegieni, "hartuiti" de copii la Bucuresti! Ce le-au putut spune jurnalistilor din tara lor: "S-a intamplat in permanenta!"

Suporterii norvegieni s-au plans jurnalistilor din tara lor ca au fost "hartuiti" de copiii prezenti pe National Arena la meciul Romania - Norvegia din preliminariile EURO 2020.

"Am fost hartuiti in permanenta de copii pe strazile din apropierea stadionului inaintea meciului, dar si de adultii care ii insoteau", s-a plans un fan norvegian pentru publicatia Dagbladet.

29.854 de copii au fost prezenti pe National Arena pentru a sustine nationala Romaniei in drumul spre EURO. Regulamentul permite ca Federatia sa aduca la meci copii in cazul in care partida se desfasoara fara suporteri din cauza unei suspendari.

Norvegienilor nu le-a placut deloc ideea si critica regulamentul UEFA.

Joar Hansen: "E o gluma a UEFA!"

Secundul nationalei Norvegiei a fost iritat de faptul ca la partida de aseara au fost prezenti copii in tribune si critica dur decizia UEFA.

"E o gluma a UEFA! Nu inteleg cum e posibil sa lasi atat de multi spectatori, si adulti, si copii, la un meci la care trebuia sa dai o pedeapsa. Copiii au fost instruiti sa faca zgomot cat mai mult. Li se transmitea de la megafoane ce sa scandeze. Totul a devenit o parodie.

Au pus copii si adulti in tribune. E o sanctiune zero! E o mare gluma. E uimitor ca au putut face asa, ca li s-a permis. Asta nu e o pedeapsa. Nu ajuta combaterii rasismului. E o bataie de joc la adresa a ceea ce se intampla in fotbal. Singurul lucru care ar ajuta, ar fi sa suspenzi echipele tarilor care fac asa ceva. Sa nu le lasi sa joace meciuri cativa ani", a declarat secundul norvegienilor.