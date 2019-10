"Va fi amuzant sa castigam la Bucuresti!" Suedezii pregatesc deja FIESTA si sunt siguri ca vor castiga meciul cu Romania! Declaratii uluitoare ale unui star din nationala Suediei

Urmatorul meci disputat de nationala lui Contra va fi pe 15 noiembrie, pe Arena Nationala in fata Suediei, in direct la PRO TV.

Romania a terminat la egalitate, scor 1-1, partida de aseara de pe Arena Nationala in fata Norvegiei. Golurile au fost inscrie de Mitrita in minutul 62, iar in minutul al doilea de prelungiri, Sorloth a punctat cu o lovitura de cap si a restabilit egalitatea si totodata scorul final al meciului. In celalat meci din grupa, Suedia remizat cu acelasi scor, 1-1 cu Spania, iar suedezi vor veni la Bucuresti pentru a castiga meciul de pe 15 noiembrie cu Romania.

Atacantul Suediei, Emil Forsberg, a declarat la finalul partidei cu Spania ca este sigur ca nordicii vor castiga pe Arena Nationala si considera cu nu vor avea probleme in meciul cu Romania.

"E bine pentru noi. Va fi amuzant sa mergem la Bucuresti si sa castigam. Am mai disputat astfel de meciuri in trecut si suntem obisnuiti. Nu vom avea probleme", a declarat Forsberg la finalul partidei dintre Suedia si Spania, scor 1-1.

Janne Andersson: "Nu jucam la egal!"



Antrenorul nationalei Suediei, Janne Andersson, a declarat ca nu va veni la Bucuresti pentru a lua doar un punct, ci vor juca pentru a le obtine pe toate cele 3.

"Stiam cat era scorul. Cand Romania conducea, le-am transmis baietilor. Andreas Granqvist m-a intrebat. Nu jucam pentru remiza cu Romania. Pe 15 noiembrie vrem victoria", a spus Janne Andersson pentru Expressen.